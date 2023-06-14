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個申放榜 台南女中147人上頂大 9人錄取醫科

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
大學入學個人申請放榜，台南女中有98人上台清交成政大。記者鄭惠仁／攝影
大學入學個人申請放榜，台南女中有98人上台清交成政大。記者鄭惠仁／攝影

大學入學個人申請今天放榜，台南女中統計繁星、特殊選才、個申共298人上榜，其中98人錄取台大、清大、陽明交大、成大、政大，9人錄取醫學、中醫、牙醫系，表現亮眼，校長洪慶在也期勉尚在為分科測驗打拼的學生堅持到最後。

台南女中今天表示，該校錄取台大23人，成大32人，清大20人，陽明交大13人，政大10人，醫學科系含醫學系、牙醫系、中醫系共 9人，錄取頂尖大學共有147人，占49%。

洪慶在說，今年應屆畢業生635人，目前已知錄取榜單共298人，這次是新課綱新型學測及學習歷程第2年使用在個人申請入學管道上，感謝師生這3年來的努力，在新課綱檢驗下，學生獲得相當好的成績，期待尚在為分科測驗打拼的同學堅持到最後，在7月12、13日分科測驗考試中有更優異的表現。

陽明交大 醫學 分科測驗

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