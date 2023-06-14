快訊

反駁陳乃瑜「差點被性侵」指控 朱凱翔：結婚時她還要帖子

觀念不合就拒收孩子 幼兒園為何面試家長要列出家族圖？

游淑慧爆政院顧問鄭宏輝性騷 車上強吻、解拉鍊曝下體

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大學申請入學分發錄取率51.18％ 缺額1.6萬創近年新高

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
112申請入學分發率51.18％較去年略減，然而今年缺額則達1萬6121個，相較去年再度爆增逾5千個缺額。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
112申請入學分發率51.18％較去年略減，然而今年缺額則達1萬6121個，相較去年再度爆增逾5千個缺額。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

112大學申請入學統一分發結果今日公告結果。今年申請入學以第一志願序獲得分發比率為94.61%較去年高，獲分發人數3萬8953人，分發率為51.18％較去年略減。然而今年缺額則達1萬6121個，相較去年再度爆增逾5千個缺額，也創下近五年新高。

升大學主要入學管道「申請入學」今天放榜，大學甄選入學委員會依照往例公布統計數據，今年申請入學總報名人數7萬6112人，相較去年減少約5238人；申請入學管道則提供5萬3856個名額，亦較去年略減。

甄選會指出，根據考生獲得分發情形，以第一志願序獲分發有3萬6855人，比率為94.61%，再較去年增；獲分發的總人數為3萬8953人，報名分發率為51.18％，較去年57.62％減少。

此外，甄選會也統計，今年申請入學完成分發後招生缺額總計有1萬6121個，相較去年招生缺額1萬294個，大增5827個，缺額數增加主要原因為總報名人數減少5238人。依照簡章規定，各校系於申請入學完成分發後的缺額，以及錄取生放棄後的缺額，將一並回流到分發入學招生使用。

甄選會提醒，獲分發錄取生若參加其他入學管道而獲錄取，亦應於其他入學管道的錄取大學報到前，完成聲明放棄入學資格，否則一經發現，即取消本招生分發校系的錄取資格。統一分發結果公告前，已於其他入學管道錄取且完成報到者，不影響本招生的獲分發錄取資格。

放榜

延伸閱讀

暑假將至無人機彩繪組裝營夯 崇右下月民航局核定考場

今年端午很冷清 彰化僅一所大學為境外生辦活動

大學租屋市場 投報率佳

宜蘭連環車禍增至4死 涉肇事大學教授搶救6天不治

相關新聞

大學申請入學放榜！11校醫學系出現122個缺額「僅2校全部滿招」

112學年大學申請入學統一分發結果今天公告，11校醫學系自費生提供597個名額，分發475人，出現122個缺額，僅2校醫...

大學申請入學分發錄取率51.18％ 缺額1.6萬創近年新高

112大學申請入學統一分發結果今日公告結果。今年申請入學以第一志願序獲得分發比率為94.61%較去年高，獲分發人數3萬8...

台大、清大申請入學缺額均逾百 文化大學缺額908最多

112大學申請入學統一分發結果今日（6/14）公告結果。獲分發人數3萬8953人，分發率為51.18％較去年略減，今年缺...

考生注意！大學申請入學4.2萬人今放榜 結果查詢一次看

112學年升大學申請入學管道共67校參與招生，提供5萬7839個名額，經大學甄選入學委員會統計共4萬2865人可參與登記...

大學申請入學5.7萬名額 6月14日上午9點放榜

112學年大學申請入學管道有67校參與招生，提供5萬7839個名額（含外加），4萬2865人可登記就讀志願序，14日上午...

國中同班同學 分隔3年考上同校醫學系再當同學

台東高中、女中今年應屆畢業生多人考上醫學系，其中，東中陳炳延和東女楊閔淯2人國中是同班同學，高中因男女分校分隔3年後，同...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦