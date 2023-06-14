大學申請入學分發錄取率51.18％ 缺額1.6萬創近年新高

112大學申請入學統一分發結果今日公告結果。今年申請入學以第一志願序獲得分發比率為94.61%較去年高，獲分發人數3萬8953人，分發率為51.18％較去年略減。然而今年缺額則達1萬6121個，相較去年再度爆增逾5千個缺額，也創下近五年新高。

升大學主要入學管道「申請入學」今天放榜，大學甄選入學委員會依照往例公布統計數據，今年申請入學總報名人數7萬6112人，相較去年減少約5238人；申請入學管道則提供5萬3856個名額，亦較去年略減。

甄選會指出，根據考生獲得分發情形，以第一志願序獲分發有3萬6855人，比率為94.61%，再較去年增；獲分發的總人數為3萬8953人，報名分發率為51.18％，較去年57.62％減少。

此外，甄選會也統計，今年申請入學完成分發後招生缺額總計有1萬6121個，相較去年招生缺額1萬294個，大增5827個，缺額數增加主要原因為總報名人數減少5238人。依照簡章規定，各校系於申請入學完成分發後的缺額，以及錄取生放棄後的缺額，將一並回流到分發入學招生使用。

甄選會提醒，獲分發錄取生若參加其他入學管道而獲錄取，亦應於其他入學管道的錄取大學報到前，完成聲明放棄入學資格，否則一經發現，即取消本招生分發校系的錄取資格。統一分發結果公告前，已於其他入學管道錄取且完成報到者，不影響本招生的獲分發錄取資格。