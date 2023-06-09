快訊

下班注意！4縣市雨彈持續 大雷雨轟炸到這時

私幼師喊冤稱「在餵感冒藥水」 醫：感冒藥不可能有巴比妥

國中同班同學 分隔3年同考上同校醫學系再當同學

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東高中、女中今年應屆畢業生多人考上醫學系，其中，東中陳炳延（右）和東女楊閔淯（左）2人國中是同班同學，高中因男女分校分隔3年後，同時考上國立陽明交通大學醫學系，再續同班同學緣分。圖／陳炳延提供
台東高中、女中今年應屆畢業生多人考上醫學系，其中，東中陳炳延（右）和東女楊閔淯（左）2人國中是同班同學，高中因男女分校分隔3年後，同時考上國立陽明交通大學醫學系，再續同班同學緣分。圖／陳炳延提供

台東高中、女中今年應屆畢業生多人考上醫學系，其中，東中陳炳延和東女楊閔淯2人國中是同班同學，高中因男女分校分隔3年後，同時考上國立陽明交通大學醫學系，再續同班同學緣分。

大學甄選入學委員會日前公布繁星推薦第8類學群（醫學系、牙醫系）錄取結果，台東高中和台東女中今年有2名學生同時考上陽明交通大學醫學系，卻是國中同班同學，成為地方佳話。

陳炳延說，今年大學繁星放榜填志願的時候，就知道同學楊閔淯也跟他一樣考上同校醫學系，彼此都互相恭喜對方。楊閔淯則說，得知國中同班同學考上同校同系，真的很開心能繼續當同學。

陳炳延表示，因為照顧他的外公，讓他堅定考醫生這條路。不過，73歲外公幾個月前因罹癌過世，他堅持努力，拚過第二階段，終於沒有讓天上的外公失望，未來，如果順利當上醫生，他一定會回台東服務，醫治照顧需要的病人，不要再受病痛之苦。

楊閔淯說，對於能夠錄取醫學系，她很感謝一路以來幫助過她的人，未來進入醫學系後，希望往多種可能性探索，除了學習醫學基本知識，也能往研究方面發展，期許能成為醫病也醫心的醫生。

醫學 台東 陽明交通大學

延伸閱讀

新北海山高中創24年來校史紀錄 高三生應屆錄取醫學系

繁星推薦第八學群放榜 醫學系滿招牙醫一缺額在台大

繁星推薦第8類學群放榜！台大牙醫系出現1缺額 原因曝光

宜蘭今年唯一錄取台大醫科王柏淞 慧燈重賞50萬元獎金

相關新聞

雄女首屆AI電資班超強 8人上台大 11人上頂大

大學申請入學第2階段錄取結果出爐，高雄女中共266人錄取台大等5所頂尖大學，占總錄取人數的3成5，另有29人正取醫學相關...

分科測驗報名今開跑 若受疫情影響四大補救措施一次看

112升大學申請入學進入最後作業階段，七月中旬分科測驗開跑即日（6/8）起開放受理報名，大學招聯會今天表示，若考生於分科...

雄女首屆「AI電資班」 19人錄取台大等頂大熱門科系

112學年度大學申請入學第2階段錄取結果今天公布，高雄女中表示，首屆AI電資班共19人錄取頂大，有8人正取台大醫科、電機...

國中同班同學 分隔3年同考上同校醫學系再當同學

台東高中、女中今年應屆畢業生多人考上醫學系，其中，東中陳炳延和東女楊閔淯2人國中是同班同學，高中因男女分校分隔3年後，同...

創24年校史紀錄 海山高中應屆生錄取醫學系

又到鳳凰花開，大學繁星推薦二階段日前放榜，新北海山高中創校史紀錄，應屆畢業生高佳誼正取長庚大學醫學系，是24年來首位繁星...

繁星放榜 台大牙醫出現1缺額

大學甄選入學委員會昨公布一一二學年「繁星推薦」第八類學群醫學系、牙醫系錄取結果。十一校醫學系均於該階段招滿，但牙醫系則出...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦