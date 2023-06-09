國中同班同學 分隔3年同考上同校醫學系再當同學
台東高中、女中今年應屆畢業生多人考上醫學系，其中，東中陳炳延和東女楊閔淯2人國中是同班同學，高中因男女分校分隔3年後，同時考上國立陽明交通大學醫學系，再續同班同學緣分。
大學甄選入學委員會日前公布繁星推薦第8類學群（醫學系、牙醫系）錄取結果，台東高中和台東女中今年有2名學生同時考上陽明交通大學醫學系，卻是國中同班同學，成為地方佳話。
陳炳延說，今年大學繁星放榜填志願的時候，就知道同學楊閔淯也跟他一樣考上同校醫學系，彼此都互相恭喜對方。楊閔淯則說，得知國中同班同學考上同校同系，真的很開心能繼續當同學。
陳炳延表示，因為照顧他的外公，讓他堅定考醫生這條路。不過，73歲外公幾個月前因罹癌過世，他堅持努力，拚過第二階段，終於沒有讓天上的外公失望，未來，如果順利當上醫生，他一定會回台東服務，醫治照顧需要的病人，不要再受病痛之苦。
楊閔淯說，對於能夠錄取醫學系，她很感謝一路以來幫助過她的人，未來進入醫學系後，希望往多種可能性探索，除了學習醫學基本知識，也能往研究方面發展，期許能成為醫病也醫心的醫生。
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