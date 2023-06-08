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繁星放榜 台大牙醫出現1缺額
大學甄選入學委員會昨公布一一二學年「繁星推薦」第八類學群醫學系、牙醫系錄取結果。十一校醫學系均於該階段招滿，但牙醫系則出現一缺額位於台大牙醫，主因是甄試考生未能達系上錄取標準。
台大表示，該缺額將依照往例回流至分發入學管道使用。
甄選會日前表示，今年繁星第八類學群醫學系共十一校參與招生，提供一九二個名額，三五○人次於三月通過第一階段篩選；牙醫系則有七校參與招生，提供卅六個名額，六十七人次通過一階篩選。
由於醫牙科系養成特殊，通過第一階段篩選後仍需進行第二階段指定項目甄試，達到各校標準後始能錄取。甄選會指出，繁星推薦第八類學群醫學系最終錄取一九二人，牙醫系錄取卅五人，一缺額出現於台大牙醫系。
大學甄選會表示，除繁星推薦外，各大學近日已陸續辦理完一一二學年申請入學第二階段甄試，各校系正備取生，應於即日起至六月九日，完成網路就讀志願序登記，接受統一分發，六月十四日上午九時起於甄選會網站公告。
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