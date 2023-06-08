聽新聞
test
0:00 / 0:00

繁星放榜 台大牙醫出現1缺額

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
大學甄選入學委員會公布繁星推薦第8類學群（醫學系、牙醫系）錄取結果，台大牙醫系出現1個缺額。本報資料照
大學甄選入學委員會公布繁星推薦第8類學群（醫學系、牙醫系）錄取結果，台大牙醫系出現1個缺額。本報資料照

大學甄選入學委員會昨公布一一二學年「繁星推薦」第八類學群醫學系、牙醫系錄取結果。十一校醫學系均於該階段招滿，但牙醫系則出現一缺額位於台大牙醫，主因是甄試考生未能達系上錄取標準。

台大表示，該缺額將依照往例回流至分發入學管道使用。

甄選會日前表示，今年繁星第八類學群醫學系共十一校參與招生，提供一九二個名額，三五○人次於三月通過第一階段篩選；牙醫系則有七校參與招生，提供卅六個名額，六十七人次通過一階篩選。

由於醫牙科系養成特殊，通過第一階段篩選後仍需進行第二階段指定項目甄試，達到各校標準後始能錄取。甄選會指出，繁星推薦第八類學群醫學系最終錄取一九二人，牙醫系錄取卅五人，一缺額出現於台大牙醫系。

大學甄選會表示，除繁星推薦外，各大學近日已陸續辦理完一一二學年申請入學第二階段甄試，各校系正備取生，應於即日起至六月九日，完成網路就讀志願序登記，接受統一分發，六月十四日上午九時起於甄選會網站公告。

牙醫 醫學 繁星

延伸閱讀

新北海山高中創24年來校史紀錄 高三生應屆錄取醫學系

繁星推薦第八學群放榜 醫學系滿招牙醫一缺額在台大

繁星推薦第8類學群放榜！台大牙醫系出現1缺額 原因曝光

台大放榜！個人申請、繁星雙榜首 薇閣9人錄取醫學系

相關新聞

去年分發缺額1.4萬 今年分科測驗夯！明起開始報名　

大考中心今天表示，112學年度分科測驗將於112年7月12日及7月13日舉行，自明天（6/8）起開始報名，至6月19日截...

新北海山高中創24年來校史紀錄 高三生應屆錄取醫學系

又到鳳凰花開時節，升大學繁星推薦二階段也於日前放榜，其中新北海山高中創下校史紀錄，高三學生高佳誼正取長庚大學醫學系，是2...

創24年校史紀錄 海山高中應屆生錄取醫學系

又到鳳凰花開，大學繁星推薦二階段日前放榜，新北海山高中創校史紀錄，應屆畢業生高佳誼正取長庚大學醫學系，是24年來首位繁星...

繁星放榜 台大牙醫出現1缺額

大學甄選入學委員會昨公布一一二學年「繁星推薦」第八類學群醫學系、牙醫系錄取結果。十一校醫學系均於該階段招滿，但牙醫系則出...

準備學習歷程 科大教授提醒質重於量、展現反思

四技二專甄選入學自6月8日起開放考生上傳學習歷程備審資料，科大教授提醒，「質重於量」，考生可透過學習心得或反思，展現努力...

繁星推薦第八學群放榜 醫學系滿招牙醫一缺額在台大

大學甄選入學委員會今天公布112學年「繁星推薦」第8類學群醫學系、牙醫系錄取結果。11校醫學系均招滿，但牙醫系則出現一個...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦