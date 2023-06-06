台大醫科放榜 明道中學「醫科六冠王」分享學習哲學

全國各大學醫科申請、繁星放榜，明道中學傳捷報，2人正取台大醫學系、陽明交大醫學系4人、成大醫學、牙醫2人、國防醫學院醫學系4人，其中學生賴柏沅以繁星推薦正取台大醫學系，並同時錄取、陽明交大、成大、北醫、高醫、長庚醫學系，堪稱「醫科六冠王」，賴柏沅分享，學習哲學是「努力做好每一件事情」。

賴柏沅生活規律，早上到學校後先晨跑、晚上留校圖書館晚自習，自主學習的內容為製作自己喜歡吃的甜點，課後還參加管樂社並擔任幹部，學習領導統御與人際溝通互動，在生活作息、讀書、休閒的安排與調配非常自律自主。

另一名以申請管道進台大醫科的學生張郡芝，善於擬定學習計畫，隨時保持在最佳狀態。她期許未來能發揮溝通、樂於助人的特質，在臨床醫學與研究都能有所發揮。

錄取陽明交通醫學系工程師組學生黃昱傑，他對籃球、羽球、游泳在行，了解運動傷害，希望能透過所學幫助運動員。住苗栗的他，6年都住宿舍，感謝高中時期的室友共同擬定學習及作息計畫，相互鼓勵，給他很大的自信心。

學生龐曉聖錄取長庚醫學系，因為喜歡棒壘球，未來想學習骨科，希望學習韌帶重建技術且能在台灣實現。他透過EMT1訓練營學習急救知識，了解自己的未來志向。他鼓勵學弟妹，讀書兼顧休閒運動與壓力調適，才能在考場有最好的發揮。

明道中學副校長陳炤華說，近年因疫情影響，加上AI議題發威，申請醫科的學生相較往年少了一些，但最後榜單仍相當卓越。學生們因為學校有系統的升學輔導流程與安排，錄取醫科學長姐返校經驗傳承，校方通力合作，加上同儕鼓勵，這也是今年明道中學醫科申請大豐收的主要原因。