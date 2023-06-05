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台大放榜！個人申請、繁星雙榜首 薇閣9人錄取醫學系

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市薇閣高中表示，校內共有9人錄取台大醫學系，共42人次錄取醫學系。薇閣高中提供
北市薇閣高中表示，校內共有9人錄取台大醫學系，共42人次錄取醫學系。薇閣高中提供

薇閣高中學生今年學測12人滿級分，表現耀眼。台大今天放榜，有9人錄取台大醫學系，目前已42人次錄取醫學系，個人申請也有94人次正取台大。數資班導師陳慧芳表示，這一屆學生在高中期間即便受到疫情干擾，但仍然每天做好本分，期待學生都能發光發熱。

個人申請榜首正取台大、陽明交通、北醫、長庚醫學系學生陳冠維，受到母親的啟發，從小便立志成為醫師，並於高中三年通過數學、物理、化學、生物四科奧林匹亞初試，疫情期間主動召集同學共同創作歌曲「光芒」，來鼓舞民眾並感謝醫護人員的辛勞，他認為研究是醫學的基礎，期許自己未來能在高齡醫學上有更多的研究。

繁星榜首正取台大、馬偕、輔仁、長庚醫學系的學生王穎婕，求學期間長期對自然科學懷抱興趣，除了在生物、地球科學奧林匹亞競賽中取得優秀成績，父母親都是醫生，從小受到父母的啟發以及高中學習經驗的影響，立志成為耐心傾聽病患的小兒科醫生。

學生賴柏勛學測六科拿下90級分滿分，正取台大、陽明交通醫學系。他分享，在學習過程中透過樂觀思考，及利用計時器有效管理時間，提升學習效率，並使用自創的「對話筆記法」以更口語的方式詳細註記題目的關鍵，避免犯同樣的錯誤。

數資班導師陳慧芳表示，今天台大放榜，班上共有9人考上台大醫學系，37人次正取台大頂尖科系，她表示，這一屆學生在高中期間即便受到疫情干擾，但並未打亂學習節奏，關鍵就在於「耐煩」，把每天該做的事做到最好，因為簡單的事做久了就不簡單，希望班上學生在各個領域能夠繼續發光發熱。

台大 醫學 疫情

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