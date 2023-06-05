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北港高中跳級生文淵閣 留鄉求學考上醫學系父曝祕辛

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
口條極佳的北港高中學生文淵閣，國中跳級選擇留鄉求學，不負眾望考取中國醫藥大學醫學系，他細說心情和求學路程。記者蔡維斌／攝影
口條極佳的北港高中學生文淵閣，國中跳級選擇留鄉求學，不負眾望考取中國醫藥大學醫學系，他細說心情和求學路程。記者蔡維斌／攝影

雲林縣北港高中學生文淵閣繁星考上中國醫藥大學醫學系，他不僅是該校30年來第2位榮登醫學系金榜的學生，他還是跳級生，國中只讀兩年就直升高中，且以5A++成績放棄明星高中，選讀家鄉北港高中，如今金榜題名再為北港高中寫下新頁，他今天分享求學心得歷程，強調對自己和環境有信心很重要。

「我盡量遠離手機，但把它當最友善工具！」文淵閣今天分享他的讀書心得，強調自己並非整天關著讀書的人，從小就好問、好學，至今始終不變，英數理化遇難題一定馬上問，感謝身邊所有老師都隨時「應答」，滿足並解決他所有疑難雜症。

他說，他盡量遠離手機，卻善用手機的友善功能，因他讀完國1馬上跳級國3參加會考，比別人少讀1年書，對高中既期待又害怕，於是就上網讀「先修班」，提早接觸、克服，就不會因陌生而害怕，一些功課也是這樣「自學」，但不懂一定馬上問。

今天文淵閣擔任元長國中校長的父親文須琢、當年力勸留鄉求學的北港高中前校長傅國樑及文淵閣阿公也專程到校祝賀，分享榮譽，北港高中校長江耀淇說，文淵閣不僅功課好、才藝精，對任何事物還擁有一顆充滿熱情的心，校長宿舍就在圖書館對面，經常與淵閣相遇，每遇一次就有很深感觸「這孩子一定行！」。

傅國樑回顧當年力勸也是北港高中畢業考上台大的文須琢，能讓國中會考5A++的孩子留鄉求學，果然父子成為校友，還同為「北高之光」，印證當初「信任學校、成就未來」的選擇正確，他更以北港高中優秀又肯吃苦的教師群為榮，期待造就更多留鄉就讀的學生。

文須琢也透露當初兒子留鄉求學的一段有趣祕辛，國中會考完帶孩子酬謝媽祖，沒想到兒子說，他已博杯向媽祖請示，結果抽中一支「遠行不利」之籤。此故事引來全場大笑，當年苦口婆心的傅國樑更笑說「原來是媽祖選的！」不過文須琢說，事實印證選讀社區高中，孩子因信任環境，獲得包括導師林依穎在內的更多老師協助和關愛，走出一條自己想走的路「媽祖選對了！」。

文淵閣跳級為北港高中締造30年第2位醫學系的新頁，在校屢屢滿級分的他，這次學測失常不如預期，只拿下55級分門檻，但他仍能錄取中國醫藥大學醫學系，他除感激老師苦心協助口試，才能拿下高分彌補失常，更強調只有選讀社區高中才有此機會。

文爺爺聽完小孫子的心路歷程，當場祭出五萬元獎學金，鼓勵孫子將來懸壺濟世，好好回報學校與社會。

已調任南投高中的前北港高中校長傅國樑（中）專程帶來南投紫南宮的吉祥小物祝福文淵閣，在旁的文爺爺也祭出五萬元獎學金鼓勵小孫子鵬程萬里。記者蔡維斌／攝影
已調任南投高中的前北港高中校長傅國樑（中）專程帶來南投紫南宮的吉祥小物祝福文淵閣，在旁的文爺爺也祭出五萬元獎學金鼓勵小孫子鵬程萬里。記者蔡維斌／攝影
元長國中校長文須琢也透露一段兒子留鄉求學有成的祕辛，讓大家知道原來兒子留鄉求學，北港媽祖也有插一腳，引來全場大笑。記者蔡維斌／攝影
元長國中校長文須琢也透露一段兒子留鄉求學有成的祕辛，讓大家知道原來兒子留鄉求學，北港媽祖也有插一腳，引來全場大笑。記者蔡維斌／攝影
國中跳級生的文淵閣（左五）考上醫學系，為北港高中再創新頁，家人和師長均给予深深祝福。記者蔡維斌／攝影
國中跳級生的文淵閣（左五）考上醫學系，為北港高中再創新頁，家人和師長均给予深深祝福。記者蔡維斌／攝影

醫學系 媽祖 雲林

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