申請入學備審資料開放上傳測試 怎麼用看這裡

112升大學申請入學第二階段甄試將於五月中旬陸續開跑，大學甄選入學委員會今天表示，為讓考生預先熟悉第二階段網路上傳（勾選）審查資料操作介面及作業流程，即日起開放測試系統，供考生實作演練及提前檢視歷程資料。操作說明、影音已公告於「申請入學」網頁，通過第一階段篩選的考生可把握測試。

甄選會表示，測試系統網址，進入後選擇「申請入學」網頁，再點選「審查資料上傳」下的「第二階段審查資料上傳系統（測試版）」，即可進行審查資料上傳測試作業。

甄選會也表示，111學年度高三應屆畢業生或110學年度畢業考生的課程學習成果、多元表現得使用高中學習歷程資料庫資料，考生登入測試系統時，首先須針對通過第一階段篩選校系，分別設定「勾選高中學習歷程資料庫」或「自行上傳PDF檔」，每一校系僅限選擇一種繳交方式後，開始測試。

甄選會指出，若考生為109學年度以前已畢業生、非適用十二年國民基本教育課程綱要的高級中等學校畢業生、持境外學歷、同等學力報考生或青年儲蓄帳戶學生等，繳交方式則一律採「自行上傳PDF檔」。

另外，甄選會也提醒，111學年度高三應屆畢業生如對測試系統內，高中學習歷程資料庫第一至第四學期的修課紀錄、課程學習成果、多元表現等檔案資料有疑義，務必在4月20日中午12時前於就讀高中上班時間反應。110學年度畢業考生，如檢視第一至第六學期的學習歷程資料有疑義，應於審查資料上傳測試期間，且於畢業高中所定時間內向高中提出申請。

測試系統僅供考生測試，並提前檢視及核對高中學習歷程資料是否正確，考生於測試系統上傳（勾選）的繳交方式、審查資料不會列入正式資料，亦不會傳送予各通過篩選校系。