申請入學一階篩選各系回穩 補教：陽明交大、北醫醫學系看俏

大學甄選入學委員會今公布申請入學一階篩選結果，升學輔導專家解析，台大土木系去年通過一階篩選分數僅42級分，今年回穩至50級分。競爭最激烈的醫學系，台大今年一階通過級分數為59級分，預估陽明交大醫師組上看59級分，北醫大醫學系亦在57級分左右。

得勝者文教升學輔導專家藍天予表示，去年由於數A太難，不少學生多採保守策略選填志願，也導致去年很多科系通過一階段篩選的級分數暴跌，但今年隨數A較簡單，去年暴跌的學系今年都恢復正常水準。

藍天予指出，如去年台大土木系通過一階篩選是42級分，今年回穩至50級分；陽明交通大學醫學系醫師工程師組去年通過一階篩選則為52級分，今年回至57級分。

國內醫學系素來競爭激烈，台大今年醫學系通過一階篩選為59級分，藍天予指出，台大通過第一階段後第二階段筆試較難，多少會讓學生卻步，也讓不少頂尖學生多會想嘗試陽明交大等校，推測陽明交大今年一階篩選應在58級分，甚至上看59；近年聲勢看漲的北醫大則推測在57級分。

藍天予也談到，近年學系越來越不青睞採用四科相加總級分，一方面是不想被比較，再者學系也不要求學生必須全方位樣樣好，只要專長、志向符合即可，如台大工學院部份科系今年不參採國文，是盼更對準科系要求。

今年台大第二類組電機系、資工系同樣熱門，參採三科通過級分數為44級分。藍天予也分析，頂大二類組熱門科系今年變化不大，仍呈現「排排站」趨勢，陽明交大電機系落在43級分，成大則推測為42或41級分。

此外近年航運業看俏，長榮海運、陽明海運近年多發放40至60個月年終獎金。不過藍天予表示，以申請入學管道來看，海洋大學或航運相關科系通過篩選級分今年並未特別高，反而有些學系因採計今年較難的英文科，導致通過一階篩選級分下降。