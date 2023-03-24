聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄這間高中獨招繁星大放異彩 台清交成政全榜上有名
高雄市完全中學路竹高中，高中部有三類特殊班，科學實驗班、雙語實驗班及體育班，今年第一階段大學繁星放榜，高中部學生的錄取率比去年更大幅提升，接近7成學生考上大學，有上榜台大、清華、政大、交大、成大、師範大學和中字輩等國立大學。
路竹高中指出，高中部學生多從國中部直升，選擇就近入學，今年利用繁星優勢考上頂尖大學高達七成。校方指出，今年畢業生中也有師長的子女，其中，有一位錄取清華電機， 一位錄取政大資管，從此可看出， 校方同仁都認可學校辦學，將子女交給路竹高中，完成重要的升學階段。
此外，今年一名清寒低收家庭的學生考取高師大英語系，該生表示，他說，家境不好，沒有辦法補習，但完全不影響他學習，因為老師們會把所有內容講的很仔細，光是在學校讀就足以讓他在模擬考拿下高分。而如今順利考取高師大英語系，圓了第一階段該生想當老師的夢。
另名來自單親家庭的學生，透過獨招錄取國立台灣體育運動大學技擊運動學系。校方指出，該生得過拳擊榜首，總統盃、全中運金牌，她從路中國中部即參加拳擊隊，高中唸路中體育班，國高中六年金牌獲獎無數，去年赴西班牙參與世界青年拳擊錦標賽國手選拔賽，以57公斤級榮獲金牌，為國爭光。
雖然來自單親家庭，該生須一邊打工、一邊上學跟練拳，但她憑藉著不服輸的精神和教練的鼓勵熬過來了，拳擊教練謝明裕：「她天分或許沒那麼好，但靠自己後面的努力，除了會問以外，人家練完了她還在練。」
路竹高中校長盧正川表示，今年601科學班全班23人中，申請繁星21人，其中20人分上榜高達95%，台成清交全部包辦，還有許多歷年來優秀的孩子考上台大法律系、醫學系等，路竹高中學生只要願意學習各種領域，在優良的教學團隊指導下，學生必能大展潛能，大放異彩。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言