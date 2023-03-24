快訊

3/25「補班日優惠」懶人包！ 「4大超商+手搖飲料+速食餐廳」統統有

狒狒也會工作！南非鐵路局雇用「狒狒鐵道員」

八點檔男星衰捲愛情詐騙案！要求粉絲匯款6萬元 本尊回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄這間高中獨招繁星大放異彩 台清交成政全榜上有名

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導
路竹高三生順利錄取政大資管。圖／路竹高中提供
路竹高三生順利錄取政大資管。圖／路竹高中提供

高雄市完全中學路竹高中，高中部有三類特殊班，科學實驗班、雙語實驗班及體育班，今年第一階段大學繁星放榜，高中部學生的錄取率比去年更大幅提升，接近7成學生考上大學，有上榜台大、清華、政大、交大、成大、師範大學和中字輩等國立大學。

路竹高中指出，高中部學生多從國中部直升，選擇就近入學，今年利用繁星優勢考上頂尖大學高達七成。校方指出，今年畢業生中也有師長的子女，其中，有一位錄取清華電機， 一位錄取政大資管，從此可看出， 校方同仁都認可學校辦學，將子女交給路竹高中，完成重要的升學階段。

此外，今年一名清寒低收家庭的學生考取高師大英語系，該生表示，他說，家境不好，沒有辦法補習，但完全不影響他學習，因為老師們會把所有內容講的很仔細，光是在學校讀就足以讓他在模擬考拿下高分。而如今順利考取高師大英語系，圓了第一階段該生想當老師的夢。

另名來自單親家庭的學生，透過獨招錄取國立台灣體育運動大學技擊運動學系。校方指出，該生得過拳擊榜首，總統盃、全中運金牌，她從路中國中部即參加拳擊隊，高中唸路中體育班，國高中六年金牌獲獎無數，去年赴西班牙參與世界青年拳擊錦標賽國手選拔賽，以57公斤級榮獲金牌，為國爭光。

雖然來自單親家庭，該生須一邊打工、一邊上學跟練拳，但她憑藉著不服輸的精神和教練的鼓勵熬過來了，拳擊教練謝明裕：「她天分或許沒那麼好，但靠自己後面的努力，除了會問以外，人家練完了她還在練。」

路竹高中校長盧正川表示，今年601科學班全班23人中，申請繁星21人，其中20人分上榜高達95%，台成清交全部包辦，還有許多歷年來優秀的孩子考上台大法律系、醫學系等，路竹高中學生只要願意學習各種領域，在優良的教學團隊指導下，學生必能大展潛能，大放異彩。

路竹高三生透過獨招，錄取國立台灣體育運動大學技擊運動學系。圖／路竹高中提供
路竹高三生透過獨招，錄取國立台灣體育運動大學技擊運動學系。圖／路竹高中提供
高雄市路竹高中學生今年繁星入學大放異彩。圖／路竹高中提供
高雄市路竹高中學生今年繁星入學大放異彩。圖／路竹高中提供

繁星 金牌 體育

延伸閱讀

BLACKPINK話題延續...寵粉驚喜釋出高雄版黑粉旋風 BLINK盼再相見

繁星放榜班級座位大風吹！ 同學一句話讓個申學生心碎：有點被歧視

沒人選？繁星一階校排26%上醫學系 台大網友勸：要追上很辛苦

繁星放榜斗南高中錄取率7成 機械系夯到「可組校友會」

相關新聞

高雄這間高中獨招繁星大放異彩 台清交成政全榜上有名

高雄市完全中學路竹高中，高中部有三類特殊班，科學實驗班、雙語實驗班及體育班，今年第一階段大學繁星放榜，高中部學生的錄取率...

新北辭修高中繁星入學創新高

新北市辭修高中今年有56位學生錄取繁星，錄取率75%，其中逾5成、29人錄取國立大學及醫學院，比去年多了21人，也比全國...

繁星放榜班級座位大風吹！ 同學一句話讓個申學生心碎：有點被歧視

大學繁星推薦入學21日放榜，對考生而言幾家歡樂幾家愁，有考生的在校排名百分比、學測成績皆達到科系門檻，順利進入心儀大學，也有人要繼續拚個人申請，壓力還沒完全解除...

拔河場上常勝軍 新社清寒子上政大政治系

新社高中學生陳宥愷是拔河隊上戰將，有他參賽更是拔河賽事常勝軍，陳不畏家境清寒，在民團螢火蟲助學計畫幫助下衝刺學業，如願以...

屏東高中繁星亮眼錄取率75％ 他們想學醫背後有原因

大學繁星推薦榜單出爐，屏東高中表現亮眼，繁星錄取率75％，有4名學生通過醫學系、牙醫系第一階段，力拚第二階段。另外，三年...

沒人選？繁星一階校排26%上醫學系 台大網友勸：要追上很辛苦

近年來受少子化影響，大專院校調升個人申請、繁星入學名額，搶才大戰提前開打。一名網友在Dcard發文，分享輔仁大學醫學系繁星第一階段篩選結果...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦