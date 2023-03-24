高雄這間高中獨招繁星大放異彩 台清交成政全榜上有名

高雄市完全中學路竹高中，高中部有三類特殊班，科學實驗班、雙語實驗班及體育班，今年第一階段大學繁星放榜，高中部學生的錄取率比去年更大幅提升，接近7成學生考上大學，有上榜台大、清華、政大、交大、成大、師範大學和中字輩等國立大學。

路竹高中指出，高中部學生多從國中部直升，選擇就近入學，今年利用繁星優勢考上頂尖大學高達七成。校方指出，今年畢業生中也有師長的子女，其中，有一位錄取清華電機， 一位錄取政大資管，從此可看出， 校方同仁都認可學校辦學，將子女交給路竹高中，完成重要的升學階段。

此外，今年一名清寒低收家庭的學生考取高師大英語系，該生表示，他說，家境不好，沒有辦法補習，但完全不影響他學習，因為老師們會把所有內容講的很仔細，光是在學校讀就足以讓他在模擬考拿下高分。而如今順利考取高師大英語系，圓了第一階段該生想當老師的夢。

另名來自單親家庭的學生，透過獨招錄取國立台灣體育運動大學技擊運動學系。校方指出，該生得過拳擊榜首，總統盃、全中運金牌，她從路中國中部即參加拳擊隊，高中唸路中體育班，國高中六年金牌獲獎無數，去年赴西班牙參與世界青年拳擊錦標賽國手選拔賽，以57公斤級榮獲金牌，為國爭光。

雖然來自單親家庭，該生須一邊打工、一邊上學跟練拳，但她憑藉著不服輸的精神和教練的鼓勵熬過來了，拳擊教練謝明裕：「她天分或許沒那麼好，但靠自己後面的努力，除了會問以外，人家練完了她還在練。」