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新北辭修高中繁星入學創新高

聯合報／ 教育事業部
新北辭修高中部今年繁星成績豐碩，校長郭雅美（前排中）與班導、教師團隊與準大學生們合照。圖／辭修高中提供
新北辭修高中部今年繁星成績豐碩，校長郭雅美（前排中）與班導、教師團隊與準大學生們合照。圖／辭修高中提供

新北市辭修高中今年有56位學生錄取繁星，錄取率75%，其中逾5成、29人錄取國立大學及醫學院，比去年多了21人，也比全國平均65%高，成績閃耀三鶯。

辭修今年有2名準台大生，上政治系國關組的侯承佑，及心理系的陳力安。侯承佑學測國文、英文、社會都拿滿級分，對國際間局勢很關心，未來要朝著「外交官」目標邁進。他說，很感謝師長的協助及陪伴，也想鼓勵學弟妹，「把每次考試都當成是第一次，即便成績不如預期，也要記取教訓，下次再重新來過。」

陳力安是到國三才決定加入直升班，他提醒學弟妹做好時間管理，做任何事都要全力以赴，努力參加活動、營隊，學業上跟著老師的規劃，堅持到底，才能享受最後的成果。

錄取清大數學系的蘇子翔，因3年前會考成績不如預期，於是決定留在辭修讀高中，3年嚴謹、規律的住宿生活，讓他專心學習，終於錄取心中的第一志願，「我的成績跟當年錄取第一志願的同學相比，毫不遜色！」

校長郭雅美表示，辭修高中是注重品格教育、國際教育和雙語教學的住宿型學校，透過住校的規律生活，培養學生良好的學習及生活習慣。這屆高三生目前已有33.7%成為準大學生，展現辭修鼓勵學生多元發展、親師協助與陪伴的成果。

住宿 生活習慣

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