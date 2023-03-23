拔河場上常勝軍 新社清寒子上政大政治系

新社高中學生陳宥愷是拔河隊上戰將，有他參賽更是拔河賽事常勝軍，陳不畏家境清寒，在民團螢火蟲助學計畫幫助下衝刺學業，如願以繁星攻上政大政治系，希望未來可以造福社會，幫助更多弱勢生；大甲高中學生陳子玲高中3年沒有補習，靠勤勞筆記本學習，獎學金全貼補家用，錄取政大財金系朝成為家中經濟支柱之一的夢想前進。

國中就讀體育班拔河隊的陳宥愷，喜歡隊友之間相互鼓勵、扶持以及共同拚搏的感覺，因此升學選擇有拔河隊的新社高中，練習拔河專長外，課業上也盡了很多心思，學測考出不錯的成績。

新社高中老師指出，陳宥愷拚勁不輸人，雖然家清寒，但在中華民國螢火蟲助學計劃協會資助下，讓他讀書過程無後顧之憂。

陳宥愷也坦言，到了新社高中除了認真讀書沒有第二選擇，尤其這麼多人幫助他，感恩之餘更要努力。而課後釋放壓力的解方，就是他熱愛的拔河隊，一方面堅持初衷，一方面為熱愛的拔河奮鬥，更是拔河賽是的常勝軍。

繁星計畫申請上政治大學政治系的陳宥愷，希望未來能學有所用，造福社會，服務更多需要幫助的弱勢學生。

大甲高中學生陳子玲高中3年沒有補習，靠著自己上課紀錄的勤勞筆記本溫習，成績穩定進步外，獎學金更全用來貼補家裡，減輕家中經濟負擔。這次錄取政大財政學系，陳子玲希望能專精專長，未來成為家中經濟支柱之一。

大甲高中學生鄭紹均社會科滿級分，錄取心目中第一志願成大歷史系，熱愛化學的張仕勳進入清大化學系，繼續在化學領域探索。