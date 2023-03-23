快訊

經典賽關注度創新高 他指本屆賽事帶出這些棒球發展問題

青春動滋券常態發放 教育部：「這族群」每人每年500元

艾成弟弟艾翔驚傳心肌梗塞逝！年輕人猝死多因心血管出問題 4生活型態易致命

聽新聞
test
0:00 / 0:00

拔河場上常勝軍 新社清寒子上政大政治系

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
大甲高中今年繁星錄取人數達72人超越去年，頂尖大學都有學生上榜，星光熠熠。圖／大甲高中提供
大甲高中今年繁星錄取人數達72人超越去年，頂尖大學都有學生上榜，星光熠熠。圖／大甲高中提供

新社高中學生陳宥愷是拔河隊上戰將，有他參賽更是拔河賽事常勝軍，陳不畏家境清寒，在民團螢火蟲助學計畫幫助下衝刺學業，如願以繁星攻上政大政治系，希望未來可以造福社會，幫助更多弱勢生；大甲高中學生陳子玲高中3年沒有補習，靠勤勞筆記本學習，獎學金全貼補家用，錄取政大財金系朝成為家中經濟支柱之一的夢想前進。

國中就讀體育班拔河隊的陳宥愷，喜歡隊友之間相互鼓勵、扶持以及共同拚搏的感覺，因此升學選擇有拔河隊的新社高中，練習拔河專長外，課業上也盡了很多心思，學測考出不錯的成績。

新社高中老師指出，陳宥愷拚勁不輸人，雖然家清寒，但在中華民國螢火蟲助學計劃協會資助下，讓他讀書過程無後顧之憂。

陳宥愷也坦言，到了新社高中除了認真讀書沒有第二選擇，尤其這麼多人幫助他，感恩之餘更要努力。而課後釋放壓力的解方，就是他熱愛的拔河隊，一方面堅持初衷，一方面為熱愛的拔河奮鬥，更是拔河賽是的常勝軍。

繁星計畫申請上政治大學政治系的陳宥愷，希望未來能學有所用，造福社會，服務更多需要幫助的弱勢學生。

大甲高中學生陳子玲高中3年沒有補習，靠著自己上課紀錄的勤勞筆記本溫習，成績穩定進步外，獎學金更全用來貼補家裡，減輕家中經濟負擔。這次錄取政大財政學系，陳子玲希望能專精專長，未來成為家中經濟支柱之一。

大甲高中學生鄭紹均社會科滿級分，錄取心目中第一志願成大歷史系，熱愛化學的張仕勳進入清大化學系，繼續在化學領域探索。

大甲高中校長高榮利表示，今年繁星錄取人數達72人超越去年，頂尖大學都有學生上榜，肯定學生高中三年的努力，更感謝師長們的用心付出。

新社高中學生陳宥愷是拔河隊上戰將，陳不畏家境清寒，如願以繁星攻上政大政治系，希望未來可以造福社會，幫助更多弱勢生。圖／新社高中提供
新社高中學生陳宥愷是拔河隊上戰將，陳不畏家境清寒，如願以繁星攻上政大政治系，希望未來可以造福社會，幫助更多弱勢生。圖／新社高中提供

拔河 繁星 政大

延伸閱讀

屏東高中繁星亮眼錄取率75％ 他們想學醫背後有原因

沒人選？繁星一階校排26%上醫學系 台大網友勸：要追上很辛苦

校排1%繁星上台北醫學大學 東石高中學生選系不選校

繁星放榜嘉縣永慶高中44人摘星 66%上醫大、國立大學

相關新聞

拔河場上常勝軍 新社清寒子上政大政治系

新社高中學生陳宥愷是拔河隊上戰將，有他參賽更是拔河賽事常勝軍，陳不畏家境清寒，在民團螢火蟲助學計畫幫助下衝刺學業，如願以...

屏東高中繁星亮眼錄取率75％ 他們想學醫背後有原因

大學繁星推薦榜單出爐，屏東高中表現亮眼，繁星錄取率75％，有4名學生通過醫學系、牙醫系第一階段，力拚第二階段。另外，三年...

沒人選？繁星一階校排26%上醫學系 台大網友勸：要追上很辛苦

近年來受少子化影響，大專院校調升個人申請、繁星入學名額，搶才大戰提前開打。一名網友在Dcard發文，分享輔仁大學醫學系繁星第一階段篩選結果...

繁星放榜 東莞台校65人摘星創校史紀錄！

2023年大學繁星推薦放榜，東莞台商子弟學校今年計有81人報名、錄取65人，其中錄取公立大學有30人、醫科大學3人，總錄...

繁星放榜斗南高中錄取率7成 機械系夯到「可組校友會」

繁星放榜，全國錄取率為62.71％，雲林縣斗南高中雖為社區型高中，不過應屆考生相當上進，成績亮眼，錄取率達70％，比全國...

校排1%繁星上台北醫學大學 東石高中學生選系不選校

嘉義縣東石高中今年繁星榜單相當亮眼，共有57人上榜，錄取率93.4%，創下歷年新高；校排成績前1%學生洪佩婷選系不選校，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦