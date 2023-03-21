台北市東山高中繁星表現佳 跳繩隊長跳向醫學夢

北市東山高中今年申請入學採計科目達台大錄取標準，共97人、258人次，今天繁星推薦錄取與通過第八類名單放榜，近30人上榜，學生們有志一同認為「上課專心、複習用心」，就是拿好成績的不二法門。校長陳麗美表示，今年學子不只錄取國立頂尖大學，也有6人通過八類一階。

繁星推薦部分，學生葉和上榜台灣大學法律學系司法組，她認為上榜只是一個開始，未來保持開放態度，盡情探索法律系的奧祕。而李新一、林芝如、張修齊、潘冠宇、林旭澤通過醫學系一階，分別為台大醫、陽交大醫、長庚醫、北醫醫、輔大醫，而廖振旭則通過高醫牙醫一階。

校方表示，張修齊國中時期功課表現不錯，會考成績有望上建中，因為喜歡東山環境與教學而選擇直升，高中時遇上英文大魔王，每次考試都不及格，他補救強攻，花了3個月5度反覆背誦7000單，學測取得佳績14級分。

張修齊同時是東山跳繩隊長、曾率隊勇奪銀牌。他分享，加入校隊能培養其規律性、學習領導能力，以及整合、傾聽他人意見，自己也將此套用在準備學測，未來要跳向醫學夢，朝中醫、醫學相關科系發展，「擇其所愛，愛其所擇。努力不一定有回報，不努力一定沒有回報。」

校方表示，侯昕彤、廖勻慈分別錄取長庚中醫、中國醫中醫，趙苡甄則是錄取中興獸醫；許藜瀞錄取台大農業經濟學系，陳苡禎是台大職能治療學系，盼能深入社區去關懷年長者，貢獻一己之力。