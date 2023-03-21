繁星公布 嘉義女中資優生蔡昀珊棄台大醫科選台大電機

大學甄選入學繁星推薦今天放榜，嘉義女中有35人順利錄取及通過醫牙學群第二階段。其中7人通過第八學群第一階段，接下來即將參加各大學醫學系的第二階段甄試。當中高三數理資優班學生蔡昀珊原可以上台大醫科，但選擇台大電機，因為她要依照著自己的興趣走，而且她認為台大電機是臥虎藏龍的地方，可以激盪出火花。

嘉女表示，PBL討論及MMI微型跑關是報考醫牙相關科系學生入學面試經常面臨的特殊口試方式，校方6年前即搭配新課綱課程研創需求，開始納入必修課程引導學生學習與討論。自上學期開始，就積極規劃高三學生的各項準備及訓練活動，協助學生提早準備與實作演練。期盼能協助學生順利「摘星」，金榜題名。

校長蔡枳松表示，除利用電子平台系統協助學生進行志願選填模擬外，更規劃各式推甄面試教戰講座，且於5月份將辦理校大規模模擬面試，預計邀請教授、專家學者、校內全體師長與家長共同協助，每年所辦理場次均高達近200場次。而針對預計投入分科測驗考生，各科師長們亦按照同學優弱勢科目規劃衝刺進度，加上各行政處室全力支援，深信在全校師生的齊心努力之下，必能再創佳績，再攀高峰。

選擇就讀台大電機的蔡昀珊，對物理、數學相當有興趣，也累積了課內外相關知識，曾獲物理辯論比賽銀獎、科展比賽優等、彰雲嘉區物理學科能力競賽佳作。她表示，台大電機系是個臥虎藏龍的地方，一定會有非常多厲害的同學，接下來先進行自主學習，也會參考台大開放式線上課程以及國外的開放式課程，使自己的學習能夠更加與國際對接。