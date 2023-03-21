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繁星推薦放榜350人上台大 基隆八斗高中首有學生錄取

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大校長陳文章表示，台大不只招收優秀的學生，也希望照顧各個城鎮和弱勢，計畫將提升繁星推薦管道名額，希望達成「鄉鄉有台大」的理想。記者林俊良／攝影
台大校長陳文章表示，台大不只招收優秀的學生，也希望照顧各個城鎮和弱勢，計畫將提升繁星推薦管道名額，希望達成「鄉鄉有台大」的理想。記者林俊良／攝影

112升大學「繁星推薦」今公告第一類至第七類學群錄取暨第八類學群篩選結果，國立台灣大學表示今年繁星推薦管道提供360個名額，總計631人報名，最終錄取350人，扣掉還需進行第二階段甄選的醫學、牙醫系，錄取率約6成。繁星推薦可望減緩頂尖大學內的城鄉差距，台大也表示，今年基隆市八斗高中首度有學生錄取台大，該生錄取護理系，校排名前1%。

繁星推薦今公告第一類至第七類學群錄取結果，台大共計350人錄取，台大註冊組組長李宏森表示，今年錄取的學生來自全台236校，其中私立高中占81校、127人。

李宏森指出，今年基隆市八斗高中首度有學生錄取台大，該生錄取護理系，校排名為前1%。繁星推薦精神在於「校校等值」，確實可緩減城鄉差距。

台大校長陳文章日前參加杜鵑花節時提出願景，盼「鄉鄉有台大」，陳文章指出，目前升大學三大招生管道繁星推薦、個人申請、分發入學中，盼提升繁星推薦管道占比，從現今的10%提升至15%。台大不只招收優秀學生，也希望照顧各城鎮和弱勢。

李宏森表示，鄉鄉有台大也盼結合特殊選才、希望入學等管道，不只是繁星推薦，希望搭配更多管道一起來執行。

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