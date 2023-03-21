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台大繁星第三類群4系10缺額 醫學系58級分可過一階

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立台灣大學今年於繁星推薦提供360個名額，四個系出現10缺額。記者林俊良／攝影
國立台灣大學今年於繁星推薦提供360個名額，四個系出現10缺額。記者林俊良／攝影

112升大學「繁星推薦」今日公告第一類至第七類學群錄取暨第八類學群篩選結果，國立台灣大學今年於繁星推薦提供360個名額，四個系出現10缺額，分別為醫技系、物理治療系、農藝系、植物病理與微生物學系，均為第三類學群。台大分析，今年四個系報名人數偏低，且校內第三類群共19個系，學生可填選10個志願，學生也會在志願排序上有自己的考量。

台大註冊組組長李宏森表示，繁星推薦各系多設有學測檢定標準，學生報名時就會知道是否符合標準，第一輪比學生校排名，若進入第二輪再比學系訂定比序做篩選。又且同一類群一所高中只能推薦二名學生，第一輪每間大學只能錄取一人，學校多會幫學生做沙盤推演。

李宏森說，今年台大四個系10個缺額，較去年少5個。今年出現缺額的科系報名人數均偏低，且四系學測檢定標準較高，又學生報同一校、同一類群時可以填10個志願，台大第三類群又有19個系，評估上述四系出現缺額，和學生志願排序有關。

台大醫學系、牙醫系方面，李宏森說，今年醫學系、牙醫系均要求學測檢定標準四科58級分，較去年高1級分，學生校排名都在前1%，醫學系預計招生12名，共計24人進入第二階段甄選；牙醫系預計招生2名，4人進入第二階段。

李宏森指出，進入第二階段的學生，將和申請入學管道學生一同參加第二階段甄試，兩管道分開錄取，但若一學生繁星、個人申請均錄取，則以繁星的志願為優先。

李宏森也指出，由於學校規定，學生需校排排名前20%才能報名台大繁星，今年錄取生最低在校排名為前16%、PR84，該生錄取社工系。但今年錄取的學生中，210名學生均為高中排名前1%。

台大 繁星 學測

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