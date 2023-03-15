情勒？繁星撕榜放棄遭師罵「沒公德心」掀論戰 網嘆：全校沒人好過

112學測成績2月底出爐，個人申請、繁星推薦等招生管道陸續開跑。一名高三生在Dcard發文分享，日前參加校內繁星選填志願，聽從眾人的建議，幾天後轉念想改參加分科測驗，努力考上心目中的理想校系，決定放棄繁星，不料卻遭學校老師批「沒公德心」，掀起網友熱議。

原PO表示，當自己和校方表明想放棄繁星選填，卻得到「妳要放棄可以啊，但這樣就是很沒有公德心」的回覆。委屈之下，原PO回到班上和班導談心，沒想到老師和學校立場一致，認為已有給她充分的時間思考，先前也做過多次模擬選填，或許還有經濟條件不佳的學生需要這個名額，可以去到更好的學校，批原PO放棄會影響到其他人，直言「妳不能那麼自私」。

原PO文中嘆道，放棄是自己的權利，老師則應該站在中立的立場，她自知會影響到其他人，但也不是故意或耍心機，真的是這幾天才有了不同的想法。原PO也直呼，繁星制度不免會造成大家的不悅，「我到底做錯了什麼嗎？」

貼文一出，隨即引來網友們熱議。有網友支持原PO的決定，「想那麼多，%數後面的本來就要承擔前面的結果啊，不然%數前面一點啊笑死」、「學校老師會不爽是榜單問題吧」、「%數前面的就是大哥啊，到底管後面的幹啥」、「典型的道德綁架，有夠恐怖」、「支持妳，%數自己爭取的，決定權在妳身上」。

不過也有人不認同，認為原PO有大把時間思考卻在最後放棄，確實浪費了繁星的名額，「雖然名次在前面是老大沒錯，但不代表讓妳拿名額去揮霍浪費耶」、「怎麼感覺一堆人誤會了什麼，原PO不是說要撕哪而影響到別人，而是撕了又把那個名額放棄，等於她們學校直接沒有那個名額」、「妳沒錯和妳沒公德心又不衝突，只能說人生還很長，之後考研、面試找工作，希望妳都不要是後面等備取的」、「我如果是後面的人當然會不爽，本來可能穩上的校系結果被擠掉」。

部分網友則認為，原PO的舉動確實會招來閒話，不過是自己的權利，也不需要太在意，「妳的權利，但別人會觀感不佳而已（讓自己臉皮厚一點吧）」、「這是妳的權益，沒人可以管妳做什麼，相對的妳也沒辦法管別人說什麼」、「不要被所謂『後面的人都會因為妳而受影響』這種話影響，沒有妳還有其他人，排名輸人他們本就要有危機意識，而不是到最後指望別人為了他們而改變」。