連續500天不間斷練習 台中清水高中蔡翊昕多益測驗950分

台中市立清水高中高三學生蔡翊昕參加今年二月的TOEIC多益測驗，成績出爐，她考出950分優異成績，滿分990分，學生蘇峻竑也拿到900分，二人都可以領到多益考試等級最高的金色證書；蔡去年也參加多益測驗，拿到920分，今年再接再厲，獲得950分的高分。

蔡翊昕高一時讀語文班，學校安排外師課程，增加英文口語表達練習機會，使學生保持對英文的語感與敏感度，她高二後留校參加晚自習，利用時間，持續進行英文的密集練習。

她聽英文老師的建議，每天寫一份英文閱讀題組，約500多天不間斷努力，她把閱讀時遇到的偏難單字、片語與句型抄進筆記本中，加強練習，認識的單字愈來愈多，閱讀速度也與時俱增。

這種習慣一直維持到參加學測與多益測驗，她憑恆心與毅力，增加英文的實力。在高中階段取得英檢中高級、多益測驗950分金色證書等，同時也在今年大學學測中，考出英文滿級分15級分。

蔡翊昕還自願報名擔任學校環保義工隊隊員，協助維護學校環境整潔，課餘時間各項活動，她都主動至衛生組詢問是否有需要協助之處。疫情肆虐期間，她協助擔任大門口熱像儀體溫量測監控工作的義工組長。