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商管科系數A、B參採不一「考生負擔重」 台大：要求統一恐是開倒車

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
考量科系目標不同，對學生的要求也不一，頂尖大學如台大、政大等商學院仍多選擇參採數學A。圖／本報資料照片
考量科系目標不同，對學生的要求也不一，頂尖大學如台大、政大等商學院仍多選擇參採數學A。圖／本報資料照片

全教總今（3/7）指出，108課綱高中階段數學科分流，但因大學參採科目百花齊放，尤其頂大商管校系多參採數學A，社會組傾向的學生為爭取更好校系，必須應考比過去更重的數學份量。但大學端認為，即便是不同學校的相同科系，內容目標都不一樣，對學生的要求也不盡相同，若強制要求同一學群都需參採一樣的科目恐怕是「開倒車」。

全教總今表示，112年學科能力測驗同時選考數A數B的人數，由去年6萬餘人，提高為7萬餘人，6科全選的人數則為4.7萬人，顯示108課綱實施後學生負擔沒有減少，也因為數學分流，大學參採科目百花齊放，學生為爭取「最大志願選填數」，必須選考比過去更重的數學份量，甚至將兩個版本補足。

台大註冊組長李宏森表示，該狀況起源在於分科測驗不考數乙，不少大學商學院分發入學沒有數乙可參採，但參採數甲太過頭，只能回頭改看學測數A。再者，部分學生的慣性就是多考、多爭取機會，但若要求同一學群科系都需盡量參採雷同科目，實際上有困難。

李宏森指出，不少大學雖然學系名稱相同，但科系內容、目標不見得一樣，且在大學自主下，每個科系目標都不同，要求同一學群都盡量參採一樣的科目恐怕只是「開倒車」，也難以達成。

經查甄選會資訊，台大社科院經濟系A、B、C三組均參採數A成績，台大、政大等商管學院今年多參採數A。政大國貿系系主任譚丹琪表示，國貿系對經濟、財務管理等多有涉略，微積分則為必修六學分，若學生數學程度不夠，微積分、統計乃至於國貿理論都會學習困難。

譚丹琪指出，國貿系學生可利用數據做分析，或以Python做財務大數據，學測科目參採，多是看考試科目與科系要求是否Match（契合），系上認為參採數A較妥適。

此外，不只同時選考數A、B的學生數增，全教總也指，今年學測六科全選的學生數亦增。台北醫學大學教務長梁有志表示，考越多通常越難準備，但學生還是會因為選擇性較多而多考，也避免一、兩科考不好，還有其他選擇。

科系 108課綱 學測 全教總 數A 數B 數學科 分科測驗

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