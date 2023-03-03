資通訊領域招生「開大門」台大等五校今年增額最多

為服膺國家政策和產業需求，教育部逐年核定頂尖大學擴增資通訊科系招生名額，根據教育部資料顯示，今年35所大學不受少子化影響，招生總名額增加，以理工科系見長的逢甲大學增額115名最多，總招生名額上看4000名；其次為成大增額86名，頂大龍頭台大同樣增額72名，招生人數突破3500百名。

行政院108年推動精進資通訊數位人才培育策略，擴增培育資通訊數位人才途徑當中，明定未來10個學年間每年外加資通訊系所招生名額。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉表示，配合政策，少子化下仍有27所公立、8所私立大學逆勢增加招生名額，其中逢甲大學因相關科系多、去年招生亮眼，今年增加115名，其次分別為成大、聯合大、清大和台大，絕大多數增額都是資通訊等相關科系。

產業缺工政策連帶讓學校開大門、入學機會增，但成大資工系教授蘇文鈺認為，前端公立大學名額不是愈多愈好，不少科系因外加名額，生師比愈來愈差、資源壓縮，以至於有科系開始和學校反應，雖然有名額但科系還要聘到足夠的老師因應。

台大副教務長陳林祈則說，過去政府多會依照不同產業的需求、就業狀況配合大學招生，如過去光電、餐飲科系也曾增加名額，資通訊名額增加不見得是常態性，且產業有景氣循環，也許現在冷門的產業未來會有機會崛起，建議學生還是依照性向選擇科系較務實。

此外，三月起升大學個人申請陸續開跑，為協助學生適性選填志願，中華適性教育發展協會與台大USR計畫推出「多元智能選系適配系統」，學生於答題後可獲得專屬智能分佈雷達圖，經和系組雷達圖比較後，列出符合學生志趣的「適配系組」和「次適配系組」。

台大師培中心教授王秀槐表示，系統也會顯示該系側重的智能，若學生適配系組為醫學系，即可看到醫學系不只注重數學也重視語言，也要求學生具備內省和人際。鼓勵學生以特質、興趣為選系基礎，但亦能參考就業趨勢、落點、家長期望再擴展，如學生對藝術有興趣，也許能參考多媒體，或資訊和設計結合的相關科系。