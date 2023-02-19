快訊

寫得更精湛...防ChatGPT代筆學習歷程 大學將加強個申二階審查

50處測站亮橘燈 鄭明典：今晚門窗關好 嚴重境外空汙來了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高中學習歷程遇ChatGPT再爆代筆危機 考驗大學這件事

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
聊天機器人ChatGPT引發熱議與風潮，不少學生也開始運用輔助撰寫作業、報告。記者侯永全／攝影
聊天機器人ChatGPT引發熱議與風潮，不少學生也開始運用輔助撰寫作業、報告。記者侯永全／攝影

美國科技公司Open AI推出聊天機器人ChatGPT，可用來代寫程式、寫小說、分析大數據，讓許多人擔心工作不保，國內也有高中生實測讓ChatGPT代寫心得、自傳，看見成果直呼「比自己寫得還完整」。過去屢傳民間業者代筆撰寫學習歷程檔案，如今靠免費軟體也能完成，師生憂心，AI軟體不僅衝擊人類工作型態，連最在乎公平性的考試招生都將受衝擊，大學教授如何進行書面審查，恐比以前更費功夫。

高中學習歷程檔案是新課綱重頭戲，可取代備審資料用於升學教育部要求大學各科系個人申請階段必採學檔、占分兩成以上，卻屢傳民間業者代筆、爭議不斷。如今新科技問世，有高中生請ChatGPT「寫一篇到法院旁聽的心得」，或輸入自己個性、興趣，並請它代寫一篇富含情感的自傳短文，成果讓學生驚呼比自己動手寫還完整，學檔真實性再受挑戰。

不具名高中教務主任表示，補習班、民間業者大發學檔焦慮財仍是現在進行式，但考驗不只一樁，ChatGPT提供免費代筆服務，已不是軍備競賽、城鄉差距的議題，教育部門應反思製作備審資料的意義，若仍僅注重撰寫心得、自述，卻連最基礎的「真實性」都顧不了，根本是詐欺升學。

國立興大附中校長陳勇延坦言，這項新科技確實很好用，沒道理不讓學生使用，也無法完全禁止，問題在於如何善用科技。若以大學審查為例，他認為，若大學個人申請第二階段只參採書審，將難驗證資料是否出自學生之手，若大學端能搭配面試，多追問幾個問題，就能辨出真偽，「它可以取代寫文字，但無法取代人的理解能力」。

高雄中學校長莊福泰近來也與學生熱烈討論ChatGPT，但他觀察，這套軟體產出的內容缺乏情感，也缺乏真實情境的場景、內容雞肋，大學教授應該很容易察覺。他認為，若學生以機器人產製的內容作為基礎範本，再套入自己的架構，「也許不是一件壞事」，反之學校應教導學生如何善用AI，若只靠它代筆，學生反而失去一個好的學習機會。

高中生製作學檔，大學端肩負審查責任。台師大圖書資訊學研究所教授曾元顯坦言，在AI影響下，「（審查）確實會有很大負擔」。他表示，要辨識是否由AI代寫得倚賴偵測工具，否則教授一口氣要看上百份資料也來不及；台灣也可參考美國申請入學設置「審查官」，待確認資料真實性且符合學校入學標準，再由各科系進行面試、筆試，讓招生審查專業化。

教育部表示，學習歷程檔案資料僅是製作申請入學備審資料的來源之一，大學校系還會與學測、筆試、面試或實作等參採項目來綜合評價，並非唯一。

教育部也說，大學招聯會將提至常委會討論，並提醒各大學注意ChatGPT等軟體的影響，強化口試或規畫防範措施，未來也將蒐集各大學因應措施，再提出相關規範。

ChatGPT AI 教育部 面試 科系 升學 學測 個人申請

延伸閱讀

頂大個申看高中校名？網「體感」不一 過來人揭面試上榜關鍵

最新民調：種族列大學招生考慮因素 62%美國人說No

星雲大師獲頒一等教育專業獎章 未領過畢業證書但發出無數文憑

馬雲正在澳洲「走親戚」 43年笑容依舊

相關新聞

寫得更精湛...防ChatGPT代筆學習歷程 大學將加強個申二階審查

高中生使用ChatGPT代筆學習歷程檔案，大專校院將面臨判斷檔案「真實性」的考驗。不少國內大學都說，校內正在討論因應作法...

高中學習歷程遇ChatGPT再爆代筆危機 考驗大學這件事

美國科技公司Open AI推出聊天機器人ChatGPT，可用來代寫程式、寫小說、分析大數據，讓許多人擔心工作不保，國內也...

頂大個申看高中校名？網「體感」不一 過來人揭面試上榜關鍵

112年學測成績23日即將出爐，一名網友在Dcard上發文表示，他預估自己的學測級分落在53、54級分左右，自認應該可以過部分頂大科系的一階門檻，不過卻因為就讀社區高中...

在考卷作畫、考英文開翻譯被抓包 學測爭議違規一次看

大學學測1月落幕，2月23日將公布學測成績，大考中心考試委員會今天召開會議，審議今年大學學測違規情況，包含有考生在非選擇...

影／大考中心主任周兆民3年任期將屆滿 4月6日起換人

大考中心主任周兆民任期將到4月5日結束，接下來將由大考中心董事會遴選新任主任。

大考中心卯起來宣導試卷要簽名 1679件仍沒簽恐遭扣分

去年新課綱學測首度新增「確認後考生簽名欄」，卻有5766件考生未依規定簽名被扣1級分，曾引起軒然大波。歷經一年，大考中心...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦