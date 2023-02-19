高中學習歷程遇ChatGPT再爆代筆危機 考驗大學這件事

美國科技公司Open AI推出聊天機器人ChatGPT，可用來代寫程式、寫小說、分析大數據，讓許多人擔心工作不保，國內也有高中生實測讓ChatGPT代寫心得、自傳，看見成果直呼「比自己寫得還完整」。過去屢傳民間業者代筆撰寫學習歷程檔案，如今靠免費軟體也能完成，師生憂心，AI軟體不僅衝擊人類工作型態，連最在乎公平性的考試招生都將受衝擊，大學教授如何進行書面審查，恐比以前更費功夫。

高中學習歷程檔案是新課綱重頭戲，可取代備審資料用於升學，教育部要求大學各科系在個人申請階段必採學檔、占分兩成以上，卻屢傳民間業者代筆、爭議不斷。如今新科技問世，有高中生請ChatGPT「寫一篇到法院旁聽的心得」，或輸入自己個性、興趣，並請它代寫一篇富含情感的自傳短文，成果讓學生驚呼比自己動手寫還完整，學檔真實性再受挑戰。

不具名高中教務主任表示，補習班、民間業者大發學檔焦慮財仍是現在進行式，但考驗不只一樁，ChatGPT提供免費代筆服務，已不是軍備競賽、城鄉差距的議題，教育部門應反思製作備審資料的意義，若仍僅注重撰寫心得、自述，卻連最基礎的「真實性」都顧不了，根本是詐欺升學。

國立興大附中校長陳勇延坦言，這項新科技確實很好用，沒道理不讓學生使用，也無法完全禁止，問題在於如何善用科技。若以大學審查為例，他認為，若大學個人申請第二階段只參採書審，將難驗證資料是否出自學生之手，若大學端能搭配面試，多追問幾個問題，就能辨出真偽，「它可以取代寫文字，但無法取代人的理解能力」。

高雄中學校長莊福泰近來也與學生熱烈討論ChatGPT，但他觀察，這套軟體產出的內容缺乏情感，也缺乏真實情境的場景、內容雞肋，大學教授應該很容易察覺。他認為，若學生以機器人產製的內容作為基礎範本，再套入自己的架構，「也許不是一件壞事」，反之學校應教導學生如何善用AI，若只靠它代筆，學生反而失去一個好的學習機會。

高中生製作學檔，大學端肩負審查責任。台師大圖書資訊學研究所教授曾元顯坦言，在AI影響下，「（審查）確實會有很大負擔」。他表示，要辨識是否由AI代寫得倚賴偵測工具，否則教授一口氣要看上百份資料也來不及；台灣也可參考美國申請入學設置「審查官」，待確認資料真實性且符合學校入學標準，再由各科系進行面試、筆試，讓招生審查專業化。

教育部表示，學習歷程檔案資料僅是製作申請入學備審資料的來源之一，大學校系還會與學測、筆試、面試或實作等參採項目來綜合評價，並非唯一。

教育部也說，大學招聯會將提至常委會討論，並提醒各大學注意ChatGPT等軟體的影響，強化口試或規畫防範措施，未來也將蒐集各大學因應措施，再提出相關規範。