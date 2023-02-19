頂大個申看高中校名？網「體感」不一 過來人揭面試上榜關鍵

112年學測成績23日即將出爐，一名網友在Dcard上發文表示，他預估自己的學測級分落在53、54級分左右，自認應該可以過部分頂大科系的一階門檻，不過卻因為就讀社區高中，加上在校成績沒有很理想，擔憂高中校名是否會影響上榜，掀起網友討論。

有網友分享過去經驗，認為教授多少還是會看高中校名，「清（清華大學）交（現陽明交通大學）好像會，之前跟我同學聊天時有談到」、「我也懷疑頂大會看高中校名，我北一（女）校排88%左右最後上這（清華大學），至於為什麼會上至今仍是未解之謎⋯」、「我可以回答你，清大跟成大會看校名、校排，我是第二志願校排個位數%」、「我幾年前學測申請成大某理工科系，二階需要繳作品集之類的東西，我直接沒交，但是還是正取，清大二階的書審資料接近滿分，給你參考」、「青椒（清華大學、陽明交通大學）會，高醫會」。

不過，也有網友反駁，指出教授在乎「校排」更甚校名，「校排>校名，教授最喜歡收前幾%的學生了，因為都是認真的好孩子」、「不會吧，我高中根本算不上台北的前十志願，但還是上了」、「成績夠高就沒差，書審（分數）頗低的在這」、「教授哪會在乎你是不是明星高中還是社區高中，一次要面試超過100多位考生，根本沒閒時間管你讀哪裡」。

對此，一名過來人分享自身面試經歷。該名女網友表示曾被面試官詢問「為何高三上成績下滑？」她則是回答是當時專注在學測，因此較沒有完整準備段考，最後面試成績拿到97分、正取排名第五，後來和系上同學聊天才發現，原來自己學測分數並非最高、甚至偏中下，因而認為「面試主要看的，還是你的對答和態度」，好好跟教授對答比較重要。