確診者可考、用餐免隔板 112年大學學測防疫規範一次看

112學年度大學學測將在明年1月13日至15日登場，今年共有11萬8000人報考。大考中心今天召開學測防疫說明記者會，今年持續不開放親友陪考，但可外出用餐，若留在考場內用餐也不需裝設隔板，將於明年1月12日下午2時至4時開放看考場；另將開放確診輕症者應考，提醒確診或快篩陽性考生在應試當日零時前至大考中心網站自主填報。

今年大學學測第一天為數學A及自然考科，第二天為英文及國文（國綜、國寫）考科，第三天為數學B及社會考科。考試時間國綜90分鐘，國寫90分鐘；英文、數學A、數學B考科各100分鐘；社會、自然考科各110分鐘。各節考試開始5分鐘前預備鈴響時即可入場，考試開始20分鐘後不得入場，入場後至考試開始60分鐘內不得離場。

今年學測將開放確診輕症者應考，大考中心將於20縣市另設立與一般考生試場學校有所區隔居護考區，若為中症、重症確診考生，援例不得應試，得另從招生管道進行補救，依大學招生委員會聯合會公告資訊為準。

大考中心提醒，若考生於其應試當日零時前知悉應試期間屬於確診（輕症／無症狀）居家照護且未解除隔離者，務必今年1月8日上午9點起至應試當日零時前，至大考中心網站自主填報。

大考中心表示，經自主填報並審查通過的確診及快篩陽性個案考生，考試地點、試場與座號，須由自主填報系統進行查詢，而非原試場查詢系統，若未依通報單所示至指定居護考區或試場應試，將提報考試委員會審議，扣減成績1級分，並視情節加重扣分或扣減其全部成績。

若考生是應試當日零時後才知悉確診或快篩呈現陽性，大考中心說，請逕至原編配一般考區應試，進入一般考區時，務必主動向試務人員告知屬於確診或快篩陽性個案，試務人員將安排於備用防疫試場應試。

至於確診或快篩呈現陽性考生的交通方式，大考中心表示，考生可選由一名親友以汽、機車接送，或選搭防疫計程車至考場。但若考生因搭乘防疫計程車，卻因量能不足而延遲入場考試，當節考試60分鐘內都可入場考試，該節考試結束時可順延。但避免騎乘腳踏車或步行。

大考中心表示，一般考區考場學校全部皆於明年1月12日下午2時至4時開放查看試場，無論考生實際應考日程，若要查看試場，都只能在1月12日下午規定時間內前往考場學校，但僅可在試場外查看座位安排，不能進入試場內。考生與家長進入考區時，均須配戴口罩。

大考中心提醒，考生應試當日請攜帶112學年度學科能力測驗入場識別證及應試有效證件正本（國民身分證、有照片之全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證），若未攜帶入場識別證，經試務人員確認身分後可予補發；若未攜帶應試有效證件，仍可進入試場，但建議考生盡快通知親友補送，避免因當節考試結束前未送達而被扣減成績。