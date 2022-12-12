師3點籲「選校不選系」引眾怒 網吐實情：果然只能在補習班蹲

112年學測明年登場，考大學究竟該選校還是選系，向來為一大爭論。一名網友就在Dcard上分享過去補習班老師論點，以三大理由鼓勵同學「選校不選系」，沒想到卻引起眾怒，直呼「不要聽補習班胡扯」。

原PO的補習班老師以三大論點，鼓勵同學「選校不選系」。一、現在覺得熱門、有興趣的科系，以後不見得會這麼覺得；二、若想換領域或增加其他領域的專業，雙主修、輔系、轉系比轉校（頂大）簡單的多，研究所也較保護自己學校的學生。

最後更補充，不管做什麼行業，要先想想「在你前面的有誰？」除非醫學系，其他科系若不拚前面一點，享受好資源、和優秀同學互相交流培養視野，選系未來不見得發展的好。

貼文一出，網友們一面倒認為補習班老師心態可議，「這不就是補習班洗腦你去頂大，然後他們榜單好看嗎？每個人都必須為了自己的選擇負責，沒有一定要選校或選系，自己想清楚就好」、「補習班老師懂個屁，他會為你的人生負責嗎？他只會為公司榜單負責吧」、「重點『補習班』老師，他們只要愈多人上頂大就愈高興，所以一定洗腦學生選校啊」。

多數網友也讚同選系更為重要，「選系比較重要，面子跟工作選哪個？不要聽補習班胡扯」、「看個人接受程度和科系的前景吧，我當初選校現在後悔了」、「你的補習班老師這種思維，果然只能在補習班蹲，可悲。除非你真的在知識密集產業，不然跟你講真心話，出社會兩三年後，什麼學校畢業真的不重要了」。

不過還是有人指出選校優點，「推好學校（研究所）的『相關系所』會簡單很多」、「選校的好處大概就推研究所的時候會簡單很多啦」、「但我是覺得幸好我當初沒有選系...我覺得讀書風氣蠻重要的」；其中更有不少留言認為，選校和選系同樣重要，「想多了，要選校又選系好嗎」、「說真心話，都要選拉，都很重要」。

對此，有網友支持選系，是因為放眼未來工作環境、薪水、學習內容和同儕環境都完全不一樣，若選錯系造成的傷害很大，一旦選校不選系，「不是更高機率會踩到自己真正不喜歡的系？」同時也點出關鍵──若讀了發現不喜歡而後悔，要思考的應該是「要多做什麼才能避免這件事發生」，而非乾脆不選（系），直接增加後悔的機率。