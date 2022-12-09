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「追分成功」火車到溪湖高中 學生高分貝朗誦釋放壓力

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
國立溪湖高中舉辦「高三包高中」期許溪高全體應屆考生金榜題名。記者簡慧珍／攝影
國立溪湖高中舉辦「高三包高中」期許溪高全體應屆考生金榜題名。記者簡慧珍／攝影

再過30天就是大學學測，「追分成功」火車今天開到國立溪湖高中校長李明昭擔任列車長，期勉高三生把歷屆考題題庫全部練習一遍，練到熟練拿滿級分，學生也大聲說出升學願望，互相激勵金榜題名。

國立溪湖高中今天舉辦「高三祝福包高中」活動，「追分成功」列車長領頭帶著列車進站後，朗誦「高中詞」送給列車上的高三學生，「皮在包子外，肉在粽子裡，…肉包子是台大，蛋糕是台科大，甜粽子是榜首，鹹粽子是狀元，還有說不盡的第一志願把串串包子包到底。」結語是祝福高三學生高中第一志願。

學務處數個月前思考設計今天活動內容，希望讓高三生耳目一新，火車頭進場後，家長會長楊浩任贈送包子、蛋糕和粽子，祝福學生「包高中」，接著各班推派代表朗誦班級學生所寫的誓詞，全班一齊大聲複誦以釋放壓力和互相激勵，最後放開手中氣球讓夢想高飛。

校長李明昭說，學務處為高三學生集氣，設計老師帶領高三學生追分成功的列車，學務處組長張宏毅設計印有學校建築浮水印的木製「祈福繪卡」，高三學生寫上志願後掛在學校中庭，考前經過校園看到「祈福繪卡」，自我提醒「要積極實踐夢想」。

「活動很熱鬧，很有激勵作用。」多名高三學生表示，從活動感受學校老師和家長會家長的期待，學生會努力用功，為自己也為所有期待的師長考出好成績。

國立溪湖高中302班學生互相打氣高中理想學校。記者簡慧珍／攝影
國立溪湖高中302班學生互相打氣高中理想學校。記者簡慧珍／攝影
國立溪湖高中開出追分成功列車，期許溪高全體應屆考生金榜題名。記者簡慧珍／攝影
國立溪湖高中開出追分成功列車，期許溪高全體應屆考生金榜題名。記者簡慧珍／攝影

粽子 包子

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