大學特殊選才開跑 552系、1558個招生名額歷年最多

為了協助不同社經地位背景、教育資歷的學生，透過不同的入學管道進入理想大學。教育部今天表示，大學辦理「112學年度特殊選才招生計畫」正受理報名，今年共55校552學系參與、提供1558個招生名額，為歷年最多。

大學每年10月至12月初開辦特殊選才招生，最遲於隔年1月放榜，甄選方式多為各校自辦資料審查和面試，考生僅需符合報名資格並繳交資料，通過面試即可錄取。特殊選才多鎖定單一學科資優學生，或具特殊優良表現和才藝專長者；若學生經歷特殊，如新住民、總統教育獎得主，亦有望透過特殊選才入學。

特殊選才104學年起以單獨招生方式開放學校嘗試辦理，於107學年正式納入招生管道，往後幾年名額逐年增加，108學年招生名額始破千，109參與科系則達458個，提供1214個名額；110學年招學系更突破500個，名額達1453個；111學年招生名額則達1517個。

教育部表示，辦理特殊選才招生名額以各校不超過5%、全國不超過1.5%為原則。各大學歷年皆審酌實際招生情形、學生在學表現及學系選才需求等提出申請，112學年度核定55校，552學系辦理，共計1558名招生名額，占日間學制學士班招生總量1.47%。目前各校特殊選才招生正受理報名中。

聯合報今年9月報導，近年私立大學也開辦特殊選才，已成為少子化下的搶學生前哨戰。有大學端指出，特殊選才單一科系較容易學生飽和，畢竟具備奧林匹亞競賽等資歷的學生每年人數有限；但特殊選才不只欲招募單一學科優秀者，也盼收到藝能類、具備服務經驗的學生。

綜觀111學年特殊選才各校錄取名單，學生陳奕安高中時自學程式python、C++與電子電路，並製作夜燈、用手機操控的搖控車和飛機、循跡自走車和超音波避障自走車等。他高二搬家時，他將敲打裝置、聲音感測模組結合超音波避障自走車，讓自走車在房間行走且每隔幾秒敲打磁磚，再運用聲音感測模組接收音訊找出空心磚，發明地磚檢測自走車，最終透過特殊選材錄取中興大學電機工程學系。

蘇煒程則畢業於台南家齊高中餐飲管理科，高中畢業後先在蘭嶼生活、學習近兩年，擔任長期志工及部落教保服務中心廚工。從飲食文化出發進而學習雅美（達悟）族的文化，啟發蘇煒程對於餐飲專業知識以外的想像，離開蘭嶼後再投入葛瑪蘭舊社考古挖掘，發現自己對社會、人類學有更大興趣。其於111學年度透過特殊選才管道錄取中山大學社會學系。