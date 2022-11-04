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寄存發威！私校招生名額減　112申請、繁星名額創8年新低

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
各大學為了搶才多將個人申請視為招生主力，如果考生只攻分發入學明年恐難再得利。本報資料照片
各大學為了搶才多將個人申請視為招生主力，如果考生只攻分發入學明年恐難再得利。本報資料照片

大學甄選會今（11/4）公布112學年度升大學繁星推薦、個人申請簡章，兩大管道總計提供約6.9萬個招生名額，首跌破7萬，創下8年來新低。受到少子化影響，教育部鼓勵大學寄存招生名額，根據招聯會數據顯示，大學要搶在申請入學招生但同時也減少招生名額，其中文化大學減少逾500個名額，銘傳大學、義守大學、淡江大學等，也約減少100至200多個名額不等。

大學甄選會表示，112學年度繁星推薦招生計有66所大學校院、1789個學系組參加，提供招生名額1萬5989個，較去年略為減少189個；申請入學招生則計有67所大學院校、2229個學系組參與，提供招生名額合計5萬3856個，較去年減少1954個。

多元入學下個人申請、繁星入學近年已成為升大學主要管道，但受到少子化衝擊影響，111學年個人申請乃至於最終分發入學缺額均多。

教育部近年亦鼓勵大專校院寄存招生名額，根據甄選會數據，文化大學112學年申請入學管道相較111學年減少515個、銘傳大學減少289個、義守大學減少272個，老牌如淡江大學也減少156個名額。

文化大學一名內部人士表示，今年申請入學少約500個名額還是寄存使然，如果收不到學生，再多名額拿在手上也都是「空氣票」。但重點在於，寄存是全校院系需配合自行減招，很少系會願意自斷手腳，也多會認為「要再拚看看」。

義守大學校長陳振遠也指出主要仍是寄存影響，雖然招生名額減少，但私立大學都想在個人申請階段盡量招滿學生。但現在更重要的任務在於國內生源一直下探，大學勢必要從海外招生，對此學校也陸續開發印度、印尼等國家生源。

然而國立大學受少子化影響較小，但近年也努力調控名額、在申請入學階段積極招生，國立台灣大學個人申請名額今年微幅增加28個、政治大學10個，中山大學和台師大則都增加4個名額。

中字輩大學一名招生業務相關人士則說，其實前端的公立大學也多想增加個人申請名額或佔比，學校本意也想增加，但教育部仍希望顧及各管道的需求，因此核定後的個人申請名額較不如預期。

文化大學 義守大學 教育部

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