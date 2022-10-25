112申請入學台大工科不參採國文 商管科系仍要看數A

大學甄選入學委員會今天（10/25）公告112學年大學「繁星推薦」暨「申請入學」校系參採學測科目。一類組台大政治系個人申請新增數B，學生具備數A或數B成績者符合標準則可擇一使用，機械、化工、材料等工學院科系則不再參採國文。此外，今年台大商學院如經濟學系三組均參採數A，想讀頂大商學院的學生須具備較優的數學能力。

甄選會今公告112學年大學「繁星推薦」暨「申請入學」校系參採學測科目，今年共2229個校系參與申請入學管道，以參採3科的校系為最大宗。

經查，台灣大學各科系個人申請仍以參採四科、三科為主。註冊組組長李宏森表示，因應111學年分發入學缺額整體狀況，校內已召開討論會，招生辦公室也建議科系再對準招生對象、科系特色，並對篩選科目和倍率做適當調整。

李宏森舉例，工學院今年招生部分科系個人申請管道不再參採國文，改參採英文、數A、自然，「不是不重視，但希望更對準學系特色。」再者，學校也建議生農學院科系，若設定為數A頂標，可能收到高分的學生但也容易成為跳板，或進入二階段的學生太少，應可調整為數A前標會較為合適。

李宏森也談到，也建議科系上在篩選倍率上可採「階層式」，如以英文五倍、自然四倍、數學三倍，呈現選材優勢。學校建議不強制，若科系本身招生狀況一直都很好，不想調整學校也給予尊重。

經查甄選會資訊，台大社科院經濟系A、B、C三組均參採數A成績，管理學院財務金融學系、會計系、國企系等也同樣參採數A，過去曾有教育團體呼籲，希望頂大商管類科系可參採數B給社會組學生機會。李宏森談到，商管學系今年仍以參採數A為大宗，多是認為數B內容較不符合需要，學校尊重學系看法。

另外，台大政治系三組、外文系、圖資系今年均將數A、數B納入參採，李宏森表示，科系認為學生多少要具備數學能力，但數A、數B中只要其中一科符合標準即可。

得勝者文教則分析，台大機械、化工、材料、生機電等今年都加入不參採國文的行列，生傳系則改參採數A而非數B，政治系去年使用數A，今年則新增數B。

升學輔導專家藍天予表示，二類組科系慢慢覺得國文可不列為參採科目，「明顯感受到對國文的要求已不再。」只剩下土木、醫工參採國文，二三類組專業混合的科系還會參採國文，純二類組則幾乎不看。

藍天予分析，能考入台大的學生國文能力自然不差，校系不參採國文，更可能是想找到數學、自然、英文能力的強的「偏科」人才，但也能預測，未來在競爭上學生可能會遇到更多偏科強者。