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分科測驗／生物考新冠病毒 考生：細心可拿高分

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
大學分科測驗首日，考生考完生物科後放暑假。記者曾增勳／攝影
大學分科測驗首日，考生考完生物科後放暑假。記者曾增勳／攝影

今年大學分科測驗首日，今天下午最後一節生物科考試，桃園市考生比之前物理、化學、數學甲考生銳減一半，桃園、中壢考場缺考率各為4.9%及9.7%，考生認為，生物考題出現新冠肺炎病毒有關時事題及血糖相關考題，考題不刁鑽，整體難易度適中，細心作答應可拿高分。

私立復旦高中廖姓考生說，生物科題目不會太難，一般考生難易度適中，非選占20幾分比例較多，出現新冠肺炎病毒有關考題，不會太難作答，還有非選手寫考題血糖相關題目，需要多一點思考，考試細心些應可拿高分。

桃園高中蔡姓學生說，今年生物科考題屬於中間偏易，不難作答， 考概念題目，課本可找到答案，沒有刁鑽的考題，實驗題以雞翅骨頭考組織、生肌及屈肌關係，閱讀題問考植物病毒與植物關係文轉圖，還有新冠肺炎病毒及血糖、 胰島素關係，仔細應可考高分。

自然科考生在生物科考完後，桃園不少考生終於放暑假，明天由社會科考生登場，進行歷史、地理、公民與社會科應考，大考試務中心表示，生物科桃園考生，包括桃園考區考生472人、缺考23人，缺考率4.9%，中壢考區考生422人、缺考41人，缺考率9.7%， 未傳出重大考場違規情事。

111分科測驗 分科測驗 新冠肺炎 考題 生物科

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