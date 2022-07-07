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南一中學生上台大物理系 不追求高薪：喜不喜歡最重要

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南一中應屆畢業生劉翃瑋追求自己喜歡的事，上台大物理系。圖／劉翃瑋提供
台南一中應屆畢業生劉翃瑋追求自己喜歡的事，上台大物理系。圖／劉翃瑋提供

南一中應屆畢業生劉翃瑋愛探索，在解題過程中喜歡上物理，也找到目標，高二錄取物奧選訓營，雖未能成為國手，但憑著努力，深入探究物理，高三獲得能力競賽物理科全國3等獎，並透過特殊選才錄取台大物理系。

愛探索的劉翃瑋說，之前對電機、物理都有興趣，多方面探索，因電機方面，只要能找到材料，就能動手做，而在物理方面，卻有在預測機制的感覺，也是自己所喜歡及想追求的，因此喜歡上物理。高一去參加能力競賽，也發現物理成績最好，進而立定往物理發展的的目標。

高一參加科奧選訓營，但被刷下，自己沒有放棄，加強物理方面的學習，包含自修大學相關原文書、到成功大學修電磁學等，高二參加科奧選訓營選拔並通過初試，接受訓練，雖然未能當選過手，卻也是最好的學習經驗。高三參加教育部學科能力競賽，獲物理科3等獎。

在畢業前，劉翃瑋到成大光電所做獨立研究，探究雷射半導體，最近自修普化，並將參加台大學分認證考試，在上大學前為自己的學習做好增能的準備。

劉翃瑋表示，許多人都去讀熱門科系，電機、資工都很搶手，自己的個性不在追求高薪，而是「我喜不喜歡」最重要，因自己喜歡物理，而讀物理系也不至於找不到工作，就做自己最喜歡做的事。

台大 南一中

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