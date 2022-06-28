從小就熱愛閱讀「沒補習過」 混血北一女孩申請上耶魯

北一女混血女孩Emily紐瑩姗，從小就熱愛閱讀，自會認字開始，就連去costco都可以窩在購物車內看完一本書，求學過程從國小到高中從沒補過習，且一路唸的都是公立學校，壓力大就靠閱讀來放鬆，最終申請上美國耶魯大學，作家王蘭芬也在臉書分享採訪紐瑩姗的過程。

紐瑩姗的童年在父母親的期望下開心成長，除了吃喝玩樂外，她幾乎所有的時間都在做最愛的事就是「閱讀」。「不知道是不是一種遺傳」，母親Gena透露自瑩姗會認字開始，坐著看書，躺著看書，連去costco都可以窩在購物車裡讀完一本，Gena笑說「閱讀」給了女孩寬廣的視野，也造就她在台灣一路念公立學校，最終得以申請上耶魯大學的卓越能力。

母親分享有次一家三口吃完飯要走路回家，她與先生過馬路時突然發現紐瑩姗沒跟上來，嚇得趕緊回頭去找，才發現她剛在等紅綠燈時，站在便利商店前看手上的小說，沉迷到完全沒注意周遭的事物，讓母親笑說，「到底什麼書好看成這樣?」，而自上了國中後，當發現紐瑩姗壓力大時，「閱讀對她來說就是最好的放鬆方式」。

紐瑩姗的爺爺是二次大戰時從德國至美國避居的猶太人，同時也是兒童文學方面的權威，因此不管是紐瑩姗還是瑩姗爸，都十分熱愛閱讀。一提到父親，紐瑩姗滿臉燦爛笑容，「我爸爸滿有趣的，他喜歡看書，也喜歡運動，還很會煮飯，我們家幾乎都是他在煮，我們還一起聽60至80年代的老歌，我在車上聽披頭四聽到他們都煩了。」

由於母親認為中文比英文難學，因此決定讓女兒從幼稚園到國小都念一般學校，「我工作很忙，出差時聯絡本都是爸爸簽的」，有天老師告知母親，紐瑩姗考上資優班，讓她當場嚇了一大跳。紐瑩姗也表示爸媽真的都沒在管她的課業，「直到最近申請學校，同學才知道我爸爸不會看中文」，便詢問以前作業都是誰幫她看的，沒想到紐瑩姗卻回覆「為什麼作業需要爸媽看過，這種東西不是本來就是自己要做好嗎」。

紐瑩姗從小就養成負責的態度，連副科像表藝這些作業都要求自己認真做到最好，爸媽勸她「差不多就可以了」，她卻不願交出僅僅是差不多的成果。國小到高中這十二年，紐瑩姗也從來不曾補習，母親說「她覺得那些時間可以拿來做自己喜歡的事情。」

但上了國中，紐瑩姗卻第一次面臨文化衝擊，「有一個什麼組長，非常喜歡大聲罵學生，很兇，不分青紅皂白一起處罰，我覺得那樣很不好，很沒有禮貌」，後來進了數理資優班後，果然令紐瑩姗非常感興趣，「我覺得裡面的老師，尤其是化學老師，改變了我的人生」。見到女兒上國中數資班那麼快樂，連父親都忍不住跟太太說「我懷疑老師餵她吃了什麼，才讓她那麼興奮，不管那是什麼，都給我來一箱！」。

紐瑩姗進了北一女科學班後，更是快樂到瘋狂，「班上每個人都可以接受別人跟自己不一樣」。高一下科學班學生需要自己去找研究室參與研究並做出論文，因此紐瑩姗在台大的生物結構學研究室待了兩年半，「看看什麼基因可以轉變成什麼蛋白質，最遠大的夢想是找到可以分解環境毒素的東西」，並在高二下學期開始準備美國大學的申請，結果得到包括耶魯、布朗、柏克萊等十二個頂尖大學的入學許可。

紐瑩姗透露自己錄取多間國外頂尖大學的關鍵，「我覺得應該是我表現出強烈的多元學習熱情，還有跨文化的興趣，關懷社會與弱勢的態度。他們重視對弱勢的尊重，希望從大學出來的人可以照自己的興趣發展，並且擁有領導能力，做出社會貢獻。學校還非常在意，你在大學會是一個好的學生，好的朋友，好的同學。」

另外，紐瑩姗也坦言各校最重視的就是「作文」，而通常名校要求的英文程度，她表示「就是托福，滿分120，大概考100以上就可以了」。

然而，紐瑩姗從小不僅愛好閱讀外，也具備多項才藝。紐瑩姗在很小的時候就跟媽媽說想德文，並一路學到大，此外她還喜歡跑步、摺紙，甚至喜歡自己養酵母做酸種麵包，也會彈鋼琴跟吉他。就讀北一女期間，她也參加熱音社，同時還是「青少年去塑聯盟」的一份子，成立視訊家教平台幫助原住民兒童。

而最終決定去耶魯，紐瑩姗表示是因為喜歡該校的「讀書風氣」，「他們會鼓勵你多修課，隨便修什麼都可以，直到你找到真正有興趣的東西，大二下才正式選系，他們認為大學新生大腦仍在成長，還需要時間探索，師生比是夢幻的一比四，百分之八十的課是在小教室上。」

儘管當初第一間申請的史丹佛拒絕了她，紐瑩姗卻開心表示，「雖然很失望，但他們的通知書仍盡全力安慰落榜的人，上面寫誰也曾在18歲時被史丹佛拒絕，但最後拿到諾貝爾獎，成千上萬像他一樣的人，即使沒有進到史丹佛，也擁有充實美好的人生。」並誇讚這個「落榜信」真的寫得太棒了。