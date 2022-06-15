到餐廳打工自己賺生活費 她拚上成大「沒被困境打碎」

111學年度大學申請入學今天放榜，桃園多校表現亮眼，全市高中學生錄取率近7成，優於全國錄取率57.62%。許多學生儘管家境不富裕，卻靠自身努力，錄取明星大學，像是內壢高中學生鄧靜雯每天花數小時打工賺生活費，卻沒荒廢課業，最後拚上成大；南崁高中學生褚芯沂苦讀賺獎學金，也成功正取台大希望組。

鄧靜雯就讀內壢高中語文專長班，對國文、英文都有高度興趣，也曾在聯合盃作文大賽拿下佳作。擁有優異語文表達能力的她，因家庭因素從小學會獨立，升上高中後不曾向家裡伸手拿錢，靠著精進學業爭取獎學金，每天到學校學務處打工賺生活費，考完學測後，她更到餐廳擔任外場服務生，一周平均有4天夜晚都在工作。

鄧靜雯坦言，隨著學業壓力增加，每天打工讓她很難完全專注學業，在班上的成績僅大約維持在中後段，每次模擬考的成績也不如意，一度讓她心灰意冷，所幸3年來她的努力沒有白費，最後錄取上成大不分系；她高興地說，「皇天不負苦心人，一顆熱誠努力生活的心不該被打擊碎裂」，未來也希望能成功考取公務員，有一份穩定的工作。

錄取上台大希望組甲組的南崁高中學生褚芯沂，媽媽來自大陸廣西，爸爸則是計程車司機，高中時她選擇就近入學，把通勤時間用來複習課業以賺取獎學金，後來她以3A的成績進入南高語專班，儘管沒有補習，但靠著班上扎實的外語課程和努力自學，仍在學測拿下4科頂標的好成績。