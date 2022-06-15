快訊

王陽明商業大亨外公離世 曝超狂背景「他是我的英雄」

普悠瑪翻車事故 司機員稱有受訓但沒經過考試：怎期待我會開車？

新北提名 綠委嗆林佳龍：要的就搶 不要的就塞給政敵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

到餐廳打工自己賺生活費 她拚上成大「沒被困境打碎」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
內壢高中學生鄧靜雯每天花數小時打工賺生活費，卻沒荒廢課業，最後拚上成大。圖／內壢高中提供
內壢高中學生鄧靜雯每天花數小時打工賺生活費，卻沒荒廢課業，最後拚上成大。圖／內壢高中提供

111學年度大學申請入學今天放榜，桃園多校表現亮眼，全市高中學生錄取率近7成，優於全國錄取率57.62%。許多學生儘管家境不富裕，卻靠自身努力，錄取明星大學，像是內壢高中學生鄧靜雯每天花數小時打工賺生活費，卻沒荒廢課業，最後拚上成大；南崁高中學生褚芯沂苦讀賺獎學金，也成功正取台大希望組。

鄧靜雯就讀內壢高中語文專長班，對國文、英文都有高度興趣，也曾在聯合盃作文大賽拿下佳作。擁有優異語文表達能力的她，因家庭因素從小學會獨立，升上高中後不曾向家裡伸手拿錢，靠著精進學業爭取獎學金，每天到學校學務處打工賺生活費，考完學測後，她更到餐廳擔任外場服務生，一周平均有4天夜晚都在工作。

鄧靜雯坦言，隨著學業壓力增加，每天打工讓她很難完全專注學業，在班上的成績僅大約維持在中後段，每次模擬考的成績也不如意，一度讓她心灰意冷，所幸3年來她的努力沒有白費，最後錄取上成大不分系；她高興地說，「皇天不負苦心人，一顆熱誠努力生活的心不該被打擊碎裂」，未來也希望能成功考取公務員，有一份穩定的工作。

錄取上台大希望組甲組的南崁高中學生褚芯沂，媽媽來自大陸廣西，爸爸則是計程車司機，高中時她選擇就近入學，把通勤時間用來複習課業以賺取獎學金，後來她以3A的成績進入南高語專班，儘管沒有補習，但靠著班上扎實的外語課程和努力自學，仍在學測拿下4科頂標的好成績。

褚芯沂說，她在高中3年舉辦了不少活動，豐富經歷不僅能充實學習歷程，也讓她得以發覺自己的志向。這次錄取台大希望組、清大、交大和中央大學，她也謙虛將功勞歸功於學校師長和家人的支持。

南崁高中學生褚芯沂努力賺取獎學金，成功錄取台大。圖／桃園市教育局提供
南崁高中學生褚芯沂努力賺取獎學金，成功錄取台大。圖／桃園市教育局提供

台大 打工 成大

延伸閱讀

台南女中184人上頂尖大學 15人錄取醫科

申請入學台大成大缺額破百 3校招生名額使用低於5成

申請入學醫學系缺額達117個 台大、成大醫均未招滿

成大校長遴選罕見推薦人數不足 校方：可能宣傳不足

相關新聞

個人申請頂大缺額數逾百個 台大分析二大主因

111學年度大學申請入學管道統一分發結果今天公告，今年缺額數達1萬294個，較於去年大增6265個。國立台灣大學、成功大...

111分科測驗／公民將出現非選題…社會科時事重點整理 從學測分析考題趨勢

111學年度分科測驗在7月11日（星期一）與7月12日（星期二）舉行，第一天考物理、化學、數甲與生物，第二天考歷史、地理以及公民與社會。考試時間均為80分鐘。

111分科測驗／不考數乙！數甲重點一次看 學測數A創「10年最難」

111學年度分科測驗在7月11日（星期一）與7月12日（星期二）舉行，第一天考物理、化學、數甲與生物，第二天考歷史、地理以及公民與社會。考試時間均為80分鐘

111分科測驗／自然科重點整理讀懂圖表 學測曾考mRNA疫苗、諾貝爾化學獎

111學年度分科測驗在7月11日（星期一）與7月12日（星期二）舉行，第一天考物理、化學、數甲與生物，第二天考歷史、地理以及公民與社會。考試時間均為80分鐘...

嘉中偏鄉生鎖定念資工 「不受距離限制」錄取陽交大

大學個人申請分發結果今天公布，嘉義高中包括先前繁星推薦榜單，國立大學錄取率達6成；普通班葉致宏家住嘉縣鹿草偏鄉，認為靠1...

台南勤學才女錄取兩岸頂大醫學系 獲頒7萬獎學金

大學申請入學統一分發及第8類醫學系繁星推薦放榜，台南市瀛海中學有5人上醫學系，其中上陽明交通醫學系的黃晏琪也錄取上海復旦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。