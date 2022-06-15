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台南女中184人上頂尖大學 15人錄取醫科

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南女中今年大學入學成績亮麗，184人上頂大。記者鄭惠仁／攝影
台南女中今年大學入學成績亮麗，184人上頂大。記者鄭惠仁／攝影

大學個人申請今天放榜，台南女中表示，加上繁星推薦、特殊選才，錄取頂大184人，其中醫學系15人，其中台大醫1人，成績亮麗。

台南女中今天下午統計，該校錄取台大25人，成大40人，清大29人，陽明交大17人，政大19人，醫學系（含醫學系、牙醫、中醫）15人以及錄取醫學大學人數，錄取頂尖大學共184人，佔51%。

其中數理資優班的李昀臻、李函諭、陳聖喬、萬庭禎，分上台大醫學系、中國醫大醫學系、陽明交通醫學系、成大牙醫系。李昀臻繁星推薦上台大醫，另個人申請上陽明交通、成大、北醫、高雄、長庚醫學系， 她選擇台大醫學系。

台南今年應屆畢業生640人，目前已知錄取榜單共360位 (不含獨招、四技及海外)，佔56%，校方表示，今年是新課綱新型學測及學習歷程第一次使用在個人申請入學管道上，在新課綱檢驗下，學生獲得相當好的成績，期待尚在為分科測驗打拼的同學堅持到最後，在7月11 、12日的考試中有突出的表現。

台大 台南 成大

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