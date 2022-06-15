台南女中向醫看齊 她笑納台大醫：沒對不起自己就好

台南女中應屆畢業生李昀臻、李函諭、陳聖喬、萬庭禎，都是數理資優班學生，她們憑著努力、正確的學習態度，以及逢低潮的因應撇步，分上台大醫學系、中國醫大醫學系、陽明交通醫學系、成大牙醫系，足為正為7月分科測驗及明年學測準備的學生參考。

李昀臻申請台大、陽明交通、成大、北醫、高雄、長庚醫學系均錄取，她選擇台大醫，因為父親是醫生，自小耳濡目染，就想當醫生，加上2年來疫情，看到醫生的救人，更堅定志向。拉得一手好琴的她，是學校室內樂社的小老師，她感謝過程中有父母、許多老師的幫忙讓她完成夢想，也認為只要按部就班以現有能力去挑戰，結果會怎樣都沒關係，因為盡力了。

在學習上，李昀臻分享影響她的兩種方式，踏實與專心，認為必須奠定基礎打好底，再去做下一步，如課業顧好後再去參加學科能力競賽，強調在安靜環境中讀書效果會更好。她也認為，面對壓力應保持彈性思考，才不會喘不過氣來，「學習過程有認真過、努力過，沒對不起自己就好。」

李函諭錄取中國醫醫學系甲組，雙主修中西醫，她說，伯父是醫生，自小受母親影響，最大夢想就是醫生，自己也朝此努力，因自己每次看中醫，醫生就噓寒問暖並叮嚀注意事項，認為這樣的醫病關係是自己想要的，因此喜歡當中醫師，加上主修西醫，可造福更多人，也就選擇讀中國醫藥大學醫學系甲組。

她說，國中就讀資優班，成績都在後段，上了高中，剛開始成績也在中後段，一度氣餒。但高一升高二暑假，參加學科能力競賽，竟在校內初賽贏了學姊，市賽獲佳作，讓自己更有信心，走出低潮，高二起成績起飛，一直維持在前段班。

陳聖喬上陽明交大醫學系，她說，自小對醫學有興趣，未來想攻眼科或婦產科，因自己是女性，專研婦產可更了解自己，也可幫助更多有婦科疾病的女性。

她分享學習上的經驗，高中都沒補習，落實課業預習與複習，但高二曾因數學沒考好，失去自信，經回頭看做錯的題目，其實自己都會。詢問導師及成大教授許瑞麟後，發現自己是太緊張、壓力太大所致，許瑞麟也提醒，「不是在測你的能力，而是在考你的策略」，之後保持平常心，先寫會寫的，有了自信，其他難的題目也迎刃而解。今年學測數學很難，雖然考得不理想，但以同樣心情應付其他科目，發揮實力。

考上成大牙醫系的萬庭禎，認為牙醫可讓人變美，而且不是有病才看醫生的醫病關係，而是每半年就要洗牙，和患者連結較長的醫病關係，加上自己的個性也滿適合當牙醫師，因此喜歡上牙醫工作，申請入學時都鎖定牙醫系。

自稱「笨鳥先飛」的萬庭禎說，她做事喜歡事前準備，因為要申請牙醫系，就提早學素描，並且去年5月疫情期間就開始為學測做準備，上了高三也以學測為主。她說，學測前也曾陷在沒進步的焦慮中，後來轉換心情，認為考不好沒有什麼不好意思的，努力才是重要，在考前拋開負面情緒，並考出好成績。