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全台首所「循環經濟研究學院」 6月2日 興大開放報名

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
圖為中興大學去年1月成立循環經濟研究學院籌備處。圖／國立中興大學提供
圖為中興大學去年1月成立循環經濟研究學院籌備處。圖／國立中興大學提供

國內第一所循環經濟研究學院6月2日 開放報名！中興大學3月獲教育部核准成立國家重點領域研究學院，8月將成立「循環經濟研究學院」，招收90位碩博士生。該學院學生除可擔任兼任助理獲取津貼外，博士班學生每月尚可獲得最高3萬元、碩士班學生最高2萬元獎學金。

中興大學表示，興大循環經濟研究學院與正瀚生技、台積電、中鋼、全宇生技、正隆、永豐餘投控、友達、秀傳紀念醫院、台茂奈米生化、矽品、采威、智勝、漢翔等企業合作，後續仍有多間企業表達支持與合作意願。

該學院設有生物與永續科技、特用作物及代謝體、植物保健、國際精準農企業發展、工業與智慧科技、半導體與綠色科技6個碩士及博士學位學程，將招收72位碩士生、18位博士生。

興大校長薛富盛表示，因應「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」，興大投入產學創新人才培育，去年1月成立學院籌備處，由黃振文副校長擔任籌備處主任、王升陽院長為籌備處執行長，結合國內生技、製造、金融、半導體等前瞻企業進行規劃設計，該學院研究團隊將帶領學生進行主題研究，產學攜手培育循環經濟重點領域所需之高階人才，達到產業、學校、學生三贏，落實學以致用及產學創新的理想。

興大循環經濟研究學院首屆院長王升陽指出，農業與工業為國家發展中最基本也是最重要的產業，隨著環境變遷，各產業的循環經濟模式被視為永續發展的重要策略，而新農業更是循環經濟體系中，生物循環及工業循環的重要核心，也是聯合國永續發展17項目標所追求的宗旨。

王升陽說，循環經濟研究學院透過產學合作打造國家級團隊，可對政府「2050淨零碳排」願景發揮關鍵的力量，同時為台灣循環經濟產業奠定厚實根基。

興大循環經濟研究學院6月2日至6月16日開放報名，6月22日公告面試時間，6月27日前完成甄試，7月1日公告錄取名單，9月入學。招生簡章詳見：http://nchu.cc/669Iu。

國立中興大學循環經濟研究學院組織圖。圖／國立中興大學提供
國立中興大學循環經濟研究學院組織圖。圖／國立中興大學提供

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