大學個人申請一階逾1.3萬人落榜 學習歷程檔案淪做白工

大學個人申請一階通過結果日前出爐，有1萬3734人六志願全落空，只能再拚分科測驗。不過，新課綱首創的學習歷程檔案，記錄高中三年的多元表現，但檔案成績個人申請二階時才會派上用場，占分至少兩成，對於這一萬多名未闖進二階的考生來說，過去三年耗費心力、體力所累積的學習歷程檔案形同「無有武之地」，也讓不少高三生形容三年努力像是「做心酸」。

大學多元入學又分為特殊選才、繁星推薦、個人申請以及考試分發。在大學個人申請階段，每名考生最多可填六志願，大學甄選會統計，今年申請入學報名人數達8萬1350人，通過第一階段篩選者6萬7616人，平均通過校系數為2.88個，一萬多人六志願全落空，若想繼續升學，只能靠七月中旬的分科測驗力挽狂瀾。

南投中興高中李瑞霖是行政院兒少代表，也是首屆新課綱學測考生，他評估自己學測成績僅能上中字輩大學，但目標仍是台清交成政，抱持「賭賭看」心態，可惜一階放榜仍沒能迎來好消息，六志願全「摃龜」，而他已做好要拚分科測驗的準備，但談起準備了三年的學習歷程檔案，卻讓他大感心寒。

「如果我不是對這些有熱忱的，這些就是做心酸」，李瑞霖說，就算沒有學習歷程制度，他仍會去參與很多課外活動，是因為他本來就喜歡。只不過，學習歷程檔案要求學生每學期必須彙整成果，還要撰寫心得反思，更別談教育部委託台大社會系在新課綱上路第三年才公布「六大指引」，不過一階沒過，這些檔案也永遠拿不出來。

台北市建國中學張姓同學就讀二類組，目標擺在電機相關科系，但一階通過的校系卻非相關領域，即便有打算拼分科測驗，他也評估自己快讀不下去，因此不排除入學後再轉系。他說，目前已整理好自傳、個人經歷、幹部經驗等，但他認為學習歷程檔案上傳管道對於大學教授並不友善，因此打算使用ＰＤＦ備審資料，一個檔案就讓大學教授一目了然。

新竹科學園區實驗中學陳同學也分享，班上有人想拼醫牙科系，沒想到學測考不好，只能改填二類科系，但高中三年學習歷程檔案都與「生物」相關，現在學測申請科系與過去檔案內容無關，全部努力也白費了，還得額外產出二類檔案。

國教行動聯盟家長部長王瀚陽替這群高三生抱屈，他說，新課綱強調適性發展，理念卻背道而馳，尤其今年落點難，有考生低分高就，卻也有不少考生是高分低就、高分落榜，更別談個人申請一階沒過，高中三年搞半天的學習歷程檔案就派不上用場，「學生有反思，但問題在於沒學校」。

「作伙學」團隊多次於全台學與師生做溝通，教育部學習歷程檔案審議計畫主持人、台大社會學系教授林國明表示，確實也有老師反應，若學生一階都未過，是否學習歷程檔案形同白費。但團隊已向逾300位、來自160所學校學生進行調查，約八成學生覺得學習歷程是有助於探索興趣和志向，八成的學生認為有學到課程外的知識。

林國明說，過去一直和高中教師說明，不要用純粹升學工具的角度看待學習歷程檔案，課程學習成果的本質就是協助探索、養成能力，包括探究問題、分析，再形成自我看法的紀錄過程。也告訴老師應尊重學生意願，「遇到有興趣的內容一起來做。」但真的不喜歡，不做也沒關係。

文化大學教務長方元沂則說，雖然第一階段沒通過較為可惜，但成績未達門檻就不看後續，即便在國外升學也是如此。過去大學端多發現，很多學生靠分發入學後對科系其實沒興趣，紀錄學習歷程的同時，學生其實可以思考是否真的喜歡探究、學習、思考，更重要的在於，於後續分發時當做興趣參照來填科系，甚至可以協助規劃大學生涯到未來的職涯。