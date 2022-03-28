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桃園六和高中 繁星推廌再創高峰

聯合報 / 教育事業部
六和高中今年繁星總錄取率80％，國中部直升班的錄取率更達96%，校長陳淑惠（前排中）與上榜學生合照。圖╱六和高中提供
六和高中今年繁星總錄取率80％，國中部直升班的錄取率更達96%，校長陳淑惠（前排中）與上榜學生合照。圖╱六和高中提供

六和高中111年大學繁星推薦成績再創高峰，總錄取率將近80%。六和高中校長陳淑惠表示，六和普通科只有四個班，但教師勤教、學生努力終於締造佳績，目前仍有部分成績優秀的同學放棄繁星推薦，參加個人申請，預計放榜後必有另一波佳績。

今年六和國中部直升的學生在繁星的錄取率更達96%，包括臺大、清大陽明交大成大政大、中央、中正、中興、台師大、高師大、中國醫、中山醫、高醫等校共25人。

六和普高科主任林慧貞表示，透過繁星錄取國立頂大的學生都是從六和國中部讀起，他們在3年前選擇直升六和高中普通科，今年都有亮眼表現。考上台大的陳諺勳當初選擇六和直升除了學習環境優美寬敞，老師教學認真外，每天要求自己再忙回家一定讀四小時的書。

錄取政大的王紹任，英文滿級分，他說，要訣是上課認真並把握零碎的時間閱讀，且幸好有老師督促，讓自律不足的他能更專注。

六和校方指出，觀察近幾年繁星入學的數據，只要在校成績排名前5%就能進入台大、清大、成大、交大、政大等頂尖大學，前10%則可錄取中央、中山、中興等國立大學。直升六和的學生具繁星入學優勢，顯示六和有能力輔導學生選擇最有利的升學管道。

繁星 政大 陽明交大 台大 清大 成大

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