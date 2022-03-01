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各科5標出爐 史上最難數學A頂標僅10級分
大考中心今天上午開放查詢學測成績，並公告各科五標，其中數學Ａ頂標僅10級分，前標就跌至8級分，底標僅3級分。國文科今年頂標維持13級分，前標12級分。英文科頂標維持去年的13級分。
大學學測今天天上午9時開放查詢成績，網址如下：https://ap.ceec.edu.tw/examinfo/SysOpen.aspx?examid=110SAT。大考中心表示，有申請手機簡訊服務者，大考中心將傳送簡訊告知個人成績。考生也可上官網或撥打電話（02）2364-3677查詢。實體成績單則於2日寄發。
考生若要申請複查成績，大考中心表示，3月2日至7日提出複查申請。成績複查申請時，需使用成績通知單上「考生申請成績複查密碼」，或是至大考中心網站「試務專區」的「成績複查」申請頁面登錄資料。學測成績複查限用網路申請，結果通知書將於3月15日寄發，同時提供網路與電話語音查詢。
今天也將陸續公告各科五標、原始分數與級分對照表、2到4科不同科目組合級分人數百分比累計表等。
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