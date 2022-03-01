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111學測成績上午9時公布 專家估4科54級分有望上台大

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
11.6萬人報考的新課綱首屆學測1月底落幕，今天上午9點即將公佈成績。本報資料照片
11.6萬人報考的新課綱首屆學測1月底落幕，今天上午9點即將公佈成績。本報資料照片

11.6萬人報考的新課綱首屆學測1月底落幕，今天上午9點即將公佈成績。大考中心提醒，考生成績及統計資料將於3月1日公布，成績通知單於3月2日寄發。考生若對學測成績有疑義，可於3月2日至7日提出複查申請。

大考中心日前發布新聞稿說，公布成績當日上午，將提供行動電話簡訊通知成績的服務，凡報名資料有填寫行動電話號碼的考生，大考中心將以0911-511-467號碼主動發送簡訊通知考生成績。同日上午9時起，考生可至大考中心網站「學科能力測驗試務專區」，或以電話語音 02-23643677查詢成績。

而今年學測數學Ａ被視為「沒有更難，只有最難」，升學輔導專家劉駿豪表示，今年數學Ａ難度高，往年醫牙學系四科要60級分，今年保守下修至57級分。整體而論，台大其他科系四科門檻約54級分；清大、陽明交大、成大四科門檻53級分；中字輩門檻50級分。若要參考落點成績，採計數Ａ科系可看110年、數Ｂ科系可看108年。

若聚焦社會組考生，今年數Ｂ較往年學測數學簡單，劉駿豪推估，台大法律四科門檻（國英數Ｂ社）要59級分，政大法律四科門檻要57級分；若是自然組考生，頂大醫牙科系（國英數Ａ自）約57級分，二類科系如台大機械、清大動機四科分別約為55、54級分。

只不過，今年也有部分大學校系改變篩選科目。劉駿豪以中央大學經濟系為例，該系自109年起最後篩選科目是數學，今年最後也是比數學Ｂ，但109年數學簡單，因此建議考生可將數學減一級分來推算；中正機械去年採計國英數自49級分，今年篩選科目改成國英，數Ａ、自然僅需均標，將替考生帶來「新機會」。

新型考招上路，也為自然組、社會組落點再添變數，不僅部分頂大商管科系採計數學Ａ，近年部分醫學系、自然組科系也會參採社會科，今年確實也有不少理組生跨考數學Ｂ與社會科，也有不少文組生跨考數學Ａ。

劉駿豪也提出觀察，若學生首要志願是醫學系，醫科門檻高，萬一考生數學Ａ不理想，對醫學系沒把握，又對法律系有興趣，「就直接搶過來了」，往年確實也有人會從台大醫學系，改填台大法律系。

考生若要申請複查成績，大考中心表示，3月2日至7日提出複查申請。成績複查申請時，需使用成績通知單上「考生申請成績複查密碼」，或是至大考中心網站「試務專區」的「成績複查」申請頁面登錄資料。學測成績複查限用網路申請，結果通知書將於3月15日寄發，同時提供網路與電話語音查詢。

今天也將陸續公告各科五標、原始分數與級分對照表、2到4科不同科目組合級分人數百分比累計表等。

《簡訊通知及成績查詢》

3月1日（二）公布成績當日上午提供行動電話簡訊通知成績之服務，凡報名資料有填寫行動電話號碼之考生，本會以0911-511-467號碼主動發送簡訊通知考生成績。同日上午9時起，考生即可至本會大考中心網站「學科能力測驗試務專區」或以電話語音02-23643677查詢成績。

科系 台大 學測

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