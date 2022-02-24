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學測未簽名被扣一級分恐落後萬人 家長轟大考中心卸責

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
新課綱學測首度新增「確認後考生簽名欄」，卻有5766件考生未依規定簽名被扣一級分。記者趙宥寧／攝影
新課綱學測首度新增「確認後考生簽名欄」，卻有5766件考生未依規定簽名被扣一級分。記者趙宥寧／攝影

新課綱學測首度新增「確認後考生簽名欄」，卻有5766件考生未依規定簽名被扣一級分。全國十二年國教家長聯盟質疑，大考中心沒有成功充分宣導，導致學生無辜受害，且一級分大約會往後掉8000人，對考生影響鉅大，批評大考中心只會推責任讓考生來承擔，是非常不負責任、惡劣的作法。

家長聯盟今天發布新聞稿表示，一個新制度要實施，應該要有充分的溝通及宣導，更要有緩衝期，如果只有1、2位，或幾十位學生出錯，那可以說是個別問題，但是今年竟然有5千件以上的學生沒注意要簽名，充分證明制度設計有問題。

家長聯盟也引述歷年級分分配，一級分大概會往後掉8000人，掉的科目和原級分也會有不同影響，有些後果可能更嚴重。好比去年的國文12級分，共有2萬1250人，但如果本來是12級分掉1級就掉往後2萬人以上，學校科系不知道要影響多大了。

家長聯盟表示，這二天接到眾多家長的抗議不平，認為大考中心不負責任，自己出包，只會把責任推給學生承擔，且過去一直強調考卷不能留下名字或可辨識的記號，現在又要求學生要在考券上簽名，政策180度改變，讓學生無所適從。

家長聯盟也怒批，更可笑的是，如果沒有簽名還是可以辨識出這考卷是誰的、去扣誰的分數，那為何需要多此一舉，非要學生簽名不可？這種設計本身就是有問題的。

家長聯盟呼籲大考中心，不要只知道爭功諉過、推卸責任，學生的權益才是最核心的價值，出錯由學生承擔，這種心態不是辦教育的正確態度。

學測

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