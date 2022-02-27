取代個人申請備審資料 如何打造有亮點學習歷程檔案？師建議這樣做

如果，善於管理時間者，一天24小時都必須要做好精準計畫、確實執行，並反思執行成果，才能為自己的每一天把關。那麼，高中學生的學習歷程檔案，就像是為三年學習的旅程，記錄其中酸甜苦辣的過程，且分享自己在學術研究的亮點：自己為什麼要學習、如何學習、如何執行學習成果與進行反思。當學習具有脈絡與系統的歷程，透過成果上傳，留下自己學習重要的印記，讓它不因歲月流逝而記憶斑駁。

綜觀台灣破千個的校系，如何透過十八學群的概念：資訊、工程、數理化、醫藥衛生、生命科學、生物資源、地球環境、建築設計、藝術、社會心理、大眾傳播、外語、文史哲、教育、法政、管理、財經、遊憩運動等，讓學生容易從自己的興趣、性向、人格，對照出找到自己專屬的學群，其次由學類與未來發展去進行了全盤地理解學類，最終在學系的選擇，進行仔細思考：自己未來職涯方向。憑藉循序漸進式、如剝筍般的方式，漸漸地探索出自己的未來方向與學系。

我相信：過往許多人應被冷、熱門科系的迷思困擾過最終的選擇，我們都知道科系並不是薪資的擂台賽，而是讓自己從學習找到喜歡的學群科系，未來能做著利己也利他的工作。但，我們看到的是：在高中三年學習之後，仍迷茫於自己未來的孩子們，在透過學習成果的呈現，同步思考自己與未來工作之間的關係：如果，每個人都是世界的一塊拼圖，如何讓自己的存在，圓滿整個世界。

邁入新課綱時代，在政策面，希冀以「學習歷程檔案」取代過往個申的備審資料，同時它也被視為人生的第一份履歷，如實記錄學生三年學習的過程。因而，學生在進入高中之後，我們如何讓學生可以透過學習歷程檔案的上傳，進而思考：為什麼要學習？如何學習？學習成果與未來想走怎樣的路之間的關係？一如IOH平台提到的：「大學教育是讓你選擇，你想要成為的人！你將來想要用哪一種特殊角度看世界。」

同時，平台也把相關科系的達人分享彙整，讓學生更理解每個科系未來的發展、須具備的人格特質。例如，資工和資管有什麼不同？資工是培養大數據時代軟硬體兼具的人才，資管還要應用到商業管理的知識。

同時，學生誤以為資訊學群都只是寫程式而已，其實這個學群需要的是邏輯、創意，還有熬得過孤獨，享受一個人研發的時光，並且對新事物保有熱情，並非學生說的，這是個阿宅學群。還有，學生一直很喜歡的醫藥學群，除了擔任醫護人員外，也扮演國家公衛政策的擬定者，在性格上必須要具有高抗壓性，在人際溝通與表達也必須精準、溫暖，對生命具有高度關懷，真實的職場猶如在戰場，醫護人員常是衝鋒陷陣地為他人生命而守護。

在學生進行學習歷程檔案時，若是遇到問題，老師和家長可適時提供孩子適切的解決方式，將有助於孩子生涯探索。未來，我們在世界的位置，該扮演何種角色？我的工作會提供他人怎樣的服務，創造何種貢獻？進而思考自我定位和高中三年的學習，不斷地自我對話與思考，真的很重要。同時，孩子若能學會閱讀相關的書籍，來釐清學習歷程檔案對自己學涯的意義，將有助自己製作學習歷程檔案的目標。

例如，《用IG思維，做自己的學涯設計師》一書，作者陳坤平以Designing Your Life的概念，鼓勵學生做自己的「學涯設計師」，自我探索在學習階段是十分重要的：To believe is to see.書中14大學涯的設計工具、上百題開放式的提問思考，引導學生有意識地完成學習歷程檔案，從中盡情嘗試與探索自己與學涯的方向。這本書作者自認它以專屬攻略的形式，幫助學生面對學涯的關卡，順利過關，找到自己需要什麼「道具」，也清楚告訴你：「自己為什麼要過關？」

還有，規劃認識學群與相關學系書籍的閱讀，從中孩子能更加明白：上傳學習歷程檔案的資料，必須呈現考試以外的學習成果，同時也能展現個人特色和學習軌跡，提供自己生涯探索和定向參考。作品的類型可以是：書面報告、專題小論文、實作成品等，從成果可以看出自己具有研究潛力與思辨力，因而學習成果不會只是上課筆記而已，它可以呈現學習的內容、脈絡、策略、反思等。

例如，美術科作品可以展現自己的美學素養，美學力也是牙醫系必備的專業能力。社團成發可以運用整合思考、溝通領導、數字分析等能力，這也是管理系必備的專業能力。

最後，你可以思考的是：自己上傳的學習歷程檔案，是否能展現自己學習的重點有哪些知識、能力可應用在生活之中？學習的歷程，如何安排時間？成果是否具邏輯性、思考性、整體性、完整性？學習歷程反思則是可以從：學習內容、學習策略、成果檢討進行論述，以及完成的成果，如何幫助自己探索未來的職涯方向等方面來呈現。

學習是一輩子的事，人生也是一直走在奮進躍遷的路上，若能在高中三年提早思考：這一生為麼要學習，我想做些什麼事，進而找到如何設計人生的方式，也就能保有對世界的好奇與探索。

同時，加入創意與美感來設計學習歷程檔案猶如在擘劃人生藍圖，由小而大在實踐自己的人生各階段目標，這樣的學習歷程檔案將不再只是學生視為畏途的「例行公事」。反而能從學習歷程檔案找到學習的驚喜，在你進化的過程，讓未來可以被想像出來，同時，你也將化身為一個有能力產出的學習創客。

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