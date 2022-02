取代個人申請備審資料 如何打造有亮點學習歷程檔案？師建議這樣做

如果,善於管理時間者,一天24小時都必須要做好精準計畫、確實執行,並反思執行成果,才能為自己的每一天把關。那麼,高中學生的學習歷程檔案,就像是為三年學習的旅程,記錄其中酸甜苦辣的過程,且分享自己在學術研究的亮點:自己為什麼要學習、如何學習、如何執行學習成果與進行反思。當學習具有脈絡與系統的歷程,透過成果上傳,留下自己學習重要的印記,讓它不因歲月流逝而記憶斑駁。

綜觀台灣破千個的校系,如何透過十八學群的概念:資訊、工程、數理化、醫藥衛生、生命科學、生物資源、地球環境、建築設計、藝術、社會心理、大眾傳播、外語、文史哲、教育、法政、管理、財經、遊憩運動等,讓學生容易從自己的興趣、性向、人格,對照出找到自己專屬的學群,其次由學類與未來發展去進行了全盤地理解學類,最終在學系的選擇,進行仔細思考:自己未來職涯方向。憑藉循序漸進式、如剝筍般的方式,漸漸地探索出自己的未來方向與學系。

我相信:過往許多人應被冷、熱門科系的迷思困擾過最終的選擇,我們都知道科系並不是薪資的擂台賽,而是讓自己從學習找到喜歡的學群科系,未來能做著利己也利他的工作。但,我們看到的是:在高中三年學習之後,仍迷茫於自己未來的孩子們,在透過學習成果的呈現,同步思考自己與未來工作之間的關係:如果,每個人都是世界的一塊拼圖,如何讓自己的存在,圓滿整個世界。

邁入新課綱時代,在政策面,希冀以「學習歷程檔案」取代過往個申的備審資料,同時它也被視為人生的第一份履歷,如實記錄學生三年學習的過程。因而,學生在進入高中之後,我們如何讓學生可以透過學習歷程檔案的上傳,進而思考:為什麼要學習?如何學習?學習成果與未來想走怎樣的路之間的關係?一如IOH平台提到的:「大學教育是讓你選擇,你想要成為的人!你將來想要用哪一種特殊角度看世界。」

同時,平台也把相關科系的達人分享彙整,讓學生更理解每個科系未來的發展、須具備的人格特質。例如,資工和資管有什麼不同?資工是培養大數據時代軟硬體兼具的人才,資管還要應用到商業管理的知識。

同時,學生誤以為資訊學群都只是寫程式而已,其實這個學群需要的是邏輯、創意,還有熬得過孤獨,享受一個人研發的時光,並且對新事物保有熱情,並非學生說的,這是個阿宅學群。還有,學生一直很喜歡的醫藥學群,除了擔任醫護人員外,也扮演國家公衛政策的擬定者,在性格上必須要具有高抗壓性,在人際溝通與表達也必須精準、溫暖,對生命具有高度關懷,真實的職場猶如在戰場,醫護人員常是衝鋒陷陣地為他人生命而守護。

在學生進行學習歷程檔案時,若是遇到問題,老師和家長可適時提供孩子適切的解決方式,將有助於孩子生涯探索。未來,我們在世界的位置,該扮演何種角色?我的工作會提供他人怎樣的服務,創造何種貢獻?進而思考自我定位和高中三年的學習,不斷地自我對話與思考,真的很重要。同時,孩子若能學會閱讀相關的書籍,來釐清學習歷程檔案對自己學涯的意義,將有助自己製作學習歷程檔案的目標。

例如,《用IG思維,做自己的學涯設計師》一書,作者陳坤平以Designing Your Life的概念,鼓勵學生做自己的「學涯設計師」,自我探索在學習階段是十分重要的:To believe is to see.書中14大學涯的設計工具、上百題開放式的提問思考,引導學生有意識地完成學習歷程檔案,從中盡情嘗試與探索自己與學涯的方向。這本書作者自認它以專屬攻略的形式,幫助學生面對學涯的關卡,順利過關,找到自己需要什麼「道具」,也清楚告訴你:「自己為什麼要過關?」

還有,規劃認識學群與相關學系書籍的閱讀,從中孩子能更加明白:上傳學習歷程檔案的資料,必須呈現考試以外的學習成果,同時也能展現個人特色和學習軌跡,提供自己生涯探索和定向參考。作品的類型可以是:書面報告、專題小論文、實作成品等,從成果可以看出自己具有研究潛力與思辨力,因而學習成果不會只是上課筆記而已,它可以呈現學習的內容、脈絡、策略、反思等。

例如,美術科作品可以展現自己的美學素養,美學力也是牙醫系必備的專業能力。社團成發可以運用整合思考、溝通領導、數字分析等能力,這也是管理系必備的專業能力。

最後,你可以思考的是:自己上傳的學習歷程檔案,是否能展現自己學習的重點有哪些知識、能力可應用在生活之中?學習的歷程,如何安排時間?成果是否具邏輯性、思考性、整體性、完整性?學習歷程反思則是可以從:學習內容、學習策略、成果檢討進行論述,以及完成的成果,如何幫助自己探索未來的職涯方向等方面來呈現。

學習是一輩子的事,人生也是一直走在奮進躍遷的路上,若能在高中三年提早思考:這一生為麼要學習,我想做些什麼事,進而找到如何設計人生的方式,也就能保有對世界的好奇與探索。

同時,加入創意與美感來設計學習歷程檔案猶如在擘劃人生藍圖,由小而大在實踐自己的人生各階段目標,這樣的學習歷程檔案將不再只是學生視為畏途的「例行公事」。反而能從學習歷程檔案找到學習的驚喜,在你進化的過程,讓未來可以被想像出來,同時,你也將化身為一個有能力產出的學習創客。

