數A這麼難影響學習歷程檔案重要性？ 聽老師的分析

考完學測後最重要的是學習歷程檔案的準備，台南部分高中連日來都陸續辦理輔導諮詢，教學生撰寫技巧及掌握重點。有老師認為今年學測數學A偏難，學習歷程檔案是否那麼重要很難說，但有老師認為，學習歷程檔案是影響面試分數的關鍵，千萬不能輕忽，也提醒學生不要抄範本以免被認為抄襲而吃大虧。

新課綱實施後多了學習歷程檔案，並列為各系組參採分數，學生第1次學測，學已考完，3月1日將寄發成績，學生也將忙著申請學校。依規定，第2階段申請入學，包含學習歷程檔案和大學的面試、筆試或實作的表現須佔50%，亦即學測成績不能超過50%，學習歷程檔案在申請學校時相當關鍵。

也因為如此，學測考完後，各高中陸續舉辦諮詢輔導說明會，台南二中秘書涂益郎說，昨天辦升學及學習歷程檔案宣導說明會有250多名學生參加，希望高三學生可以在學測後，能夠對準自己的升學目標。除了簡章的導讀，還有引導學生要如何撰寫學習歷程自述，透過學習歷程展現自己的亮點，抓住觀看教授的目光獲得青睞。南一中、家齊高中昨天也舉辦線上諮詢輔導，台南女中明天為醫療學群辦實體輔導。

學習歷程檔案分課業學習成果和多元表現，課業學習成果每學期要上傳，多元表現則是1學年傳1次。這學期要在2月11日之前傳出，下學期高三學生要在4月7日前完成。由於下學期除了課業還要申請學校，老師都要求學生利用寒假做好準備，有更充分時間讀書。

今年學測因數A偏難，有校長在臉書貼文認為，「今年數A考這麼難，高分群勢必會切得很細，靠學測分數就會決定篩選結果，主管機關力推的學習歷程檔案的重要性就無法顯現了；而中低分群被打擊信心，鑑別度不佳也會讓孩子無所適從。」

對此，台南女中教務主任胡瑞原認為，當申請學校進到第2階段，已用學測分數篩過一輪，彼此分數差距接近，因學測參採分數不能超過50%，若差2級分，相乘下來僅1分之差；但綜合學習表現上拿70分和90分相較，一般科系的學習歷程至少佔20分來計算，就差了5分。因學習歷程檔案連帶影響口試分數，學生不能輕忽，務必好好準備。

台南一中秘書林皇德表示，下學期國文科老師都會加強學生對於學習歷程檔案的撰寫，雖然各大學並非全然以級分來計算參採分數，而是另有與級分相對照的採計分數，但學習歷程檔案還是第二階段拚戰時重要關鍵。