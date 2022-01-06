學測9大防疫措施曝光！每間試場只排36人、確診沒補考

學測倒數15天，但逢桃園市本土疫情延燒，也為大考增添變數。大考中心今天表示，學測將如期進行，並公布學測九大防疫措施，包括維持考區進出動線、全面配戴口罩、量溫作業，另新增6項防疫新制，包含每間試場人數從42人降載至36人、考生進入試場需手部消毒等。而據勾稽資訊，截至學測考完，並沒有考生被列為居家檢疫、居家隔離者，倘若考生確診，依慣例沒安排補考。

今年學測將於1月21日到23日登場，共11萬6000餘人報考，創近22年新低。大考中心主任周兆民表示，除了維持考區進出動線、全面配戴口罩、量測體溫作業、不開放家長親友陪考、試場通風規定、進入試場消毒雙手、不開放冷氣，設置居家隔離與居家檢疫、自主健康管理隔離試場外，另新增每間試場考生數從42人降至36人、試務人員需接種疫苗、考生進入試場需手部消毒、減少考生服務隊人數等六項新制。

1月20日下午2點到4點將開放考生看考場，周兆民說，因應防疫，不會開放試場內部，考生只能在試場外看考場配置，進入考場也要量溫、配戴口罩。另外，雖然學測考程共有三天，但僅開放1月20日看考場，請考生留意。

周兆民也表示，各管制考場進出場動線，單一入口進場，為防疫需求，所有試務人員與考生、特定陪考人員進入考區及試場時，均須配戴口罩；考生進入考區時須出示大考中心發送的個人專用入場識別證及應試有效證件正本，未攜帶入場識別證者，可至考區指定地點由試務人員協助確認身分後補發。

今年也不開放親友陪考，但身心障礙、重大傷病或突發傷病考生可申請陪考服務。周兆民說，今年仍由集報單位及考區學校分別組成考生服務隊，協助考生所需的服務與協助。為使考生能安心應試，所有試場內都將設置臨時置物區，並提供試場作為考生節間休息與中午用餐場所。

周兆民表示，考試開放考生於試場內原座位休息、溫書及用餐，但各節考試開始前，考生須依監試人員指示暫時離場，以利試務準備；中午用餐考生可外出用餐，若在於考區內用餐，需使用用餐隔板，可向考區服務人員領取，用餐後即戴回口罩。

今年全國共有33個考區、91個分區，共3377間試場。周兆民說，試場不開放冷氣及關閉前、後門，開啟四個角落之氣窗各5至10公分，以利通風。另外，考試期間不開冷氣，教室門保持關閉，但開啟教室內四個角落之氣窗各5至10公分，以維持試場適度通風。

周兆民也說，大考中心已與衛政單位勾稽居家隔離及檢疫等考生資料機制，考前將掌握居家隔離、檢疫考生名單，大考中心也會主動聯絡考生；倘若考生接獲政府相關單位通知為確診、居家隔離、居家檢疫、自主健康管理者，考生需立即與本會大考中心聯絡，若私自參加考試，最重將取消考試資格。

外界關心目前桃園疫情是否影響學測進行，周兆民表示，依照目前疫情狀況，學測仍會如期舉行。另外，根據目前勾稽至1月23日的結果，沒有考生須進行居家檢疫與居家隔離。

至於若考生在學測應考期間確診，周兆民表示，由於學測成績採五標換算，若補考學生人數少，恐怕無法對應，且依往例學測沒有舉行補考，過去多次大考也沒有碰過考生確診，因此呼籲考生考前做好防疫、勤洗手、保持身心健康。