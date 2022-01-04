比牙醫熱門？資優生紛紛改填「這1系」 網曝優勢：已成必然

選填大學志願是許多高三生的重大抉擇，其攸關一個人未來可能從事的行業。一名網友點出「牙醫」和「電資」兩個科系，表示十年前若是要人從中二選一，一定是選「牙醫」，然而現在有很多資優生可能會選「電資」，不禁好奇「現在牙醫還是有贏電資嗎？」，想聽聽大家的看法。

原PO本月2日在PTT發表自己的觀察心得，認為現今電資系比牙醫系有更多出國機會，且台灣的電資產業還有許多大好的發展前景。貼文曝光後，不少人留言說「醫師的社會地位還是高一點」、「這還用問嗎？牙醫不需要輪班」、「牙醫是相對平穩的行業，只不過遇到現在電子業起飛，加上疫情影響才變得比較差」、「因為人類不愛惜牙齒，所以牙醫不會倒」、「牙醫還是贏電資啊！只要是人，醫療支出越老越多只是必然」。

有人分析國外行情，「認真說，牙醫要怎麼去美國？去美國年薪千萬，同學在Google、亞馬遜隨便都30W美金，在美國就是屌打」、「牙醫旁邊都是年輕貌美的助理，能比嗎？」、「電資也看你去哪家吧」、「電資也是有設備，要轉軟才爽」。