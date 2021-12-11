高中英聽二試上午登場！ 4萬人報考 注意事項看這

111學年度高中英語聽測驗（簡稱111英聽）第二次考試今天上午11時登場，今年報名人數共4萬31人，再探歷史新低。大考中心表示，英聽二試將不開冷氣，但會加強通風，另也與衛福部疾管署勾稽考生資料，會主動聯絡勾稽名單考生，若考生接獲通知為確診、居家隔離、居家檢疫、自主健康管理者等，也應立即聯絡大考中心，若私自參加考試，查證屬實，將取消考試資格。

英聽二試的考場防疫與一試僅差在有無開放冷氣。大考中心主任周兆民表示，考試期間不開冷氣，室門保持關閉，但開啟教室內四個角落之氣窗各5至10公分，以維持試場適度通風，並盡量降低試場外環境音的干擾。

考場將採單一入口進場，請考生跟著標示與引導動線，配合戴口罩、量額溫、消毒雙手。考生應試時所需配戴的口罩，大考中心將寄送集報單位與個別報名考生；考前及每場次試畢後進行考（分）區清潔消毒作業，考（分）區各大樓提供手部清潔液等用品以供考生及試務人員使用。

大考中心說，考生進入試場後須配戴口罩，屢經勸導仍故意不配戴者，提報大考中心考試委員會審議，最重扣減該節全部成績。考生於監試人員核對應試有效證件正本查驗身分時，應暫時脫下或拉下口罩至可辨識面貌，經查驗身分後戴回。

如有身心或特殊狀況致無法配戴口罩，未於報名期間申請免戴口罩應試者，可檢具診斷證明書向大考中心或考區申請，經審查核可者將移至比較少人的試場，並免戴口罩應試。

考生初檢量溫時若有發燒情形（額溫達37.5℃或耳溫達38℃以上）或有呼吸道等症狀，由試務人員先引導至複檢量溫站，於10分鐘內完成2次複檢，如複檢量溫仍為發燒狀態，請試務人員引導考生移至防疫試場應試，考生不得拒絕或要求於考試後給予救濟；故意不配合者，該節以缺考論。

大考中心提醒，入場應試時要記得攜帶應試有效證件正本、全程配戴口罩，不可攜帶智慧型手環等穿戴式裝置，手機也必須關機，考試開始鈴響後，若發現行動電話未完全關機，將視使用情節輕重進行處罰，最輕是扣減成績為3題分，最重則是扣減全部成績。