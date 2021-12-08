每4個學測生就1人報名 111年四技申請入學簡章出爐

111學年科技校院日間部四年制申請入學簡章出爐，技專校院招生委員會聯合會表示，共66所科技校院、584系，提供8037個招生名額，名額比去年略降。凡為普通型高中、綜合型高中、技術型高中普通科及藝術群的應屆或非應屆畢業生，都可報名參加。

按教育部規畫，技專校院每年約釋1成名額給普通高中生，專闢「四技申請」管道開放報考。技專校院招生委員會聯合會統計，今年有3萬2081人憑學測成績報考技專校院，約等於每4個學測考生就有1人報考，占比是近3年新高。

國立技專校院受高中生青睞，其中台灣科技大學每年吸引近7000名高中生報考，最多人想選電資相關科系。台科大主任秘書呂政修是電子工程系教授，他說，系上大一教基礎學理，高中生數學、物理、化學底子佳，確實較易適應課業；大二起開始有實習課，變成實作經驗豐富的高職生占上風。系上鼓勵兩類學生相互合作、幫忙，有一加一大於二的效果。