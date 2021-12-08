快訊

印度空軍直升機墜毀 國防參謀長在機上生死未卜

政大證實林秉樞是博士生 校長：已請獎懲會積極處理

聽新聞
test
0:00 / 0:00

每4個學測生就1人報名 111年四技申請入學簡章出爐

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
111學年四技申請入學提供8037個招生名額，比去年略降。本報資料照片
111學年四技申請入學提供8037個招生名額，比去年略降。本報資料照片

111學年科技校院日間部四年制申請入學簡章出爐，技專校院招生委員會聯合會表示，共66所科技校院、584系，提供8037個招生名額，名額比去年略降。凡為普通型高中、綜合型高中、技術型高中普通科及藝術群的應屆或非應屆畢業生，都可報名參加。

教育部規畫，技專校院每年約釋1成名額給普通高中生，專闢「四技申請」管道開放報考。技專校院招生委員會聯合會統計，今年有3萬2081人憑學測成績報考技專校院，約等於每4個學測考生就有1人報考，占比是近3年新高。

國立技專校院受高中生青睞，其中台灣科技大學每年吸引近7000名高中生報考，最多人想選電資相關科系。台科大主任秘書呂政修是電子工程系教授，他說，系上大一教基礎學理，高中生數學、物理、化學底子佳，確實較易適應課業；大二起開始有實習課，變成實作經驗豐富的高職生占上風。系上鼓勵兩類學生相互合作、幫忙，有一加一大於二的效果。

學測 教育部 科系

延伸閱讀

台南一中學生保送台大 卻不以此為傲續拚學測

立院審私校法禁考試入學 全家盟籲尊重教育選擇權

明年四技二專甄名額增為4.4萬 每生可填6個志願

有高中打算學測後才教本土語 國三至高二恐陷「空窗」

相關新聞

每4個學測生就1人報名 111年四技申請入學簡章出爐

111學年科技校院日間部四年制申請入學簡章出爐，技專校院招生委員會聯合會表示，共66所科技校院、584系，提供8037個...

台南一中學生保送台大 卻不以此為傲續拚學測

台南一中高三學生謝詠晴、黃鼎竑對科學研究有興趣，參加科展、奧林匹亞選訓營，成績優異分獲保送台大工程科學與海洋工程學系、台...

明年四技二專甄名額增為4.4萬 每生可填6個志願

111學年四技二專招生開跑，技專校院招生委員會聯合會統計，四技二專甄選入學是最大宗入學管道，共129校、2896系參加1...

4萬人報名創新低！英聽二試今公布試場分配表

111學年高中第二次英聽測驗將於今年12月11日登場，大考中心統計，這次考試共4萬100多人報考，創新低。今天起開放查詢...

108新課綱與考招制度座談 專家：備審關鍵「三重二不」

明年1月首批108課綱高三學生將在明年1月21至23日學測，並依照新上路的111新制考招制度，讓學生、家長及教師們都相當...

助攻資訊相關校系甄試 海洋大學開設APCS課程20日上線

越來越多大學資訊相關校系在個人申請管道採計大學程式設計先修檢測（APCS）成績，海洋大學昨宣布，已開發「APCS大補帖」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。