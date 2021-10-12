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台大外文系首參戰 111學年50系個人申請要看高中英聽

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
111學年個人申請共50系要參採高中英聽，台大外文系首度參戰，要求門檻達A級。本報資料照
111學年個人申請共50系要參採高中英聽，台大外文系首度參戰，要求門檻達A級。本報資料照

大學甄選入學委員會公告111學年各校系採計英聽情形，有50個校系個人申請要參採，比去年略減1系。台灣大學外文系、中國醫藥大學醫學系等系都要求達A級。台大註冊組證實，台大外文系創系以來首度參採高中英聽，且明年個人申請、繁星推薦、考試分發3大招生管道都要求A級。

高中英聽測驗分A、B、C三級，按大學甄選會公告，111學年參採高中英聽的50個校系中，15系要求A級，包括台大、台灣師範大學、政治大學、清華大學、中興大學等校的外語系，以及醫學相關科系如中國醫藥大學醫學系、陽明交通大學牙醫和藥學系等。另有33系要求達B級、2系要求達C級。

111學年繁星推薦則有64個校系要看高中英聽，比去年增加5個。其中台大人類學系、興大中文系都要求達B級。至於考試分發，一共49個系要看英聽，比去年略減2個。

整體而言，參採高中英聽校系仍降低，僅104學年的三分之一。不過，台灣大學前校長楊泮池曾於104學年英聽測驗上路時表態反對，認為此測驗增加城鄉差距，強調校內的外文等系都不會參採，如今一舉宣布明年3大招生管道都要參採。

大考中心今年底將舉行兩次英聽測驗，首次測驗日期為10月23日。今年首度新增「長篇聽解」題型，要考生聽讀長篇對話或長篇演講。高中英文教師形容這項變革讓英聽測驗「多益化」，接軌國際通用的英文檢定，有助吸引大學科系參採。

高中英聽測驗原本只有圖片、對答、簡短對話和短文4大題型。今年簡章宣布新增的長篇聽解題型，每題組共含4題，要考生先讀題幹描述的問題、大綱或圖表，接著聆聽播音內容來判斷答案。

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