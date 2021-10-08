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找同伴督促、勤做考古題 他應屆考上警專

聯合報 / 記者葉冠妤╱即時報導
黃品翔（右）追隨哥哥的腳步，進入警專就讀，兄弟倆一起從警。圖／黃品翔提供
黃品翔（右）追隨哥哥的腳步，進入警專就讀，兄弟倆一起從警。圖／黃品翔提供

哥哥也是應屆考取警專的黃品翔，因哥哥的召喚，同時考量未來發展、經濟負擔，決定跟隨哥哥腳步，踏入警界。他強調，警專試題重複率高，好好從考古題下手，就能賺到分數。

黃品翔還在讀南大附中高一時，哥哥已在讀警專，常開玩笑邀他「一起來讀警專啊」，耳濡目染下，黃品翔也將警專列為未來選項之一。高三同時準備學測、警專的他，先考上中原大學生物醫學工程學系，但考慮日後出路、學費，決定將目標擺在警專。

黃品翔對物理、化學較有把握，剛好警專考試這兩科分數都加權，除了複習補習班講義，黃品翔也會搭配在學校抄的筆記，再透過做題目，檢視理解能力與吸收程度。此外，每科還會單獨做成筆記，再把筆記簡要成出題重複率高、容易出錯的題型，作為考前的大補帖。

黃品翔強調，「每一科的考古題都最重要！」由於警專試題重複率高，題型換湯不換藥，只要在考古題中好好「挖掘」，做到很熟練，拿分絕不是問題。

至於相對弱的國文、英文，黃品翔分析，警專英文常考文法，跟學測偏愛考閱讀測驗截然不同，他花了五個月時間狂刷考古題、背文法句型。

面對煎熬的備考過程，黃品翔說，當看到同學們已經在玩樂，自己卻只能繼續看書，難免羨慕，所幸有另兩名夥伴，三人常常相約讀書、補習，督促彼此，讓他免於孤軍奮戰。

除了「找到同伴」很重要，黃品翔也建議，要懂得適度放鬆，「準備考試就像一場馬拉松」，一開始衝刺未必會贏，而是要找到自己的節奏，一步步往前跑到終點。

考古 補習 學測

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