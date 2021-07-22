曾盼帶中風父看日出 他10年後從警：想讓母親輕鬆點

2011年總統教育獎獲獎者邱柏偉，是新移民之子，獲獎當年他國小六年級，父親過勞中風，臥病在床，原本體弱多病的印尼籍母親也跟著病倒，無法工作，一家五口靠低收入戶補助度日。但邱柏偉仍樂觀進取，不僅幫忙家務，也協助照顧兩個弟弟，當時他許下一個願望，就是希望能用自己的力量，帶中風的父親到花蓮海邊看日出。

邱柏瑋今年已22歲，兒時的願望還沒有實現。他一年半前剛從警專畢業，分發到新北市服務，爸爸在他得獎後第三年二度中風，現在已無法對談，聽覺也只剩一點點，談起這份願望，邱柏偉不斷說「已經不好意思再麻煩大家」，他的母親也和他一樣，直說這社會已經幫助他們家太多。

問起當警察有無理想？邱柏偉思考了許久，只淡淡吐出「這是件意料之外的事」，現階段只希望能讓母親輕鬆一點。母親從印尼嫁來台灣24年，最想去台北101看看，但父親臥床十年，天天繞著她轉，就連一家四口外出用餐，也得在短時間內趕回家。

過去10年來，邱柏偉每天清晨起床替母親做家事，早期家裡甚至連洗衣機都沒有，還要帶著髒衣服去河邊坐在石頭上刷洗，後來他靠自己考上苗栗高中，原想靠繁星上理想大學，但實在拼不過「有補習的人」，未料學測失常，分數落點在政大，為能擁有穩定收入貼補家用，不想背學貸，他放棄政大改填警專。

邱柏偉說，現在的心願只希望媽媽能輕鬆一點，家裡有申請長照，但一周只有兩次喘息服務，安養中心又太貴，媽媽也想把爸爸留在身邊照顧，雖然辛苦但仍天天陪伴。

成為人民保母後，他曾處理過吸毒案，甚至曾遭吸毒者咬傷送醫，有時也要處理路邊喝酒鬧事的案件，或陪著走失長輩找回家的路。從警生涯一年半，他認為，當警察最需要有同理心，也因為家裡的經歷，讓他更能感受這一切。 邱柏偉（右）一年半前剛從警專畢業，他認為，當警察最需要有同理心，也因為家庭經歷讓他更能感受這一切。圖／邱柏偉提供 邱柏偉（右一）的父親臥床十年，就連一家四口外出用餐，也得在短時間內趕回家。圖／邱柏偉提供

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