國立科大如何審查學習歷程檔案？3大教務長揭密

為強化大學端審查高中學習歷程檔案的公平和專業程度，教育部2018年起要求大專校院執行「大學招生專業化發展計畫」來擬定審查規則。其中「專題實作及實習科目學習成果」是高職生學習歷程檔案應上傳項目之一，三年可傳18件，大學端至多採計6件，是多所國立科大主管最重視的項目。

台灣科技大學教務長阮聖彰指出，台科大重視專題實作作品，盼考生展示作品成果之餘，也能描述完成作品的過程。

雲林科技大學也將專題實作列為必採，教務長李傳房舉例，越來越多產業要找跨領域人才，有些資電領域學生報考設計系，呈現結合AI與創意的作品，獲校方青睞。

台北科技大學也重視專題實作成果，教務長楊士萱說，不少校系過往重視統測成績，學習歷程檔案將讓科大教師看到實作成果，符合科大教學精神。

除了專題實作，阮聖彰還鼓勵高三生說明報考動機。他歸納，常有考生備審資料寫「若錄取貴系，我將持續精進和學習相關知識」，這時他會反問考生「若沒考上，你就不學了嗎？」或直接請考生舉出一件「不為升學而做的事」。對升學無關仍投入，顯示考生真的具備學習動機。

楊士萱以他任教的資工系為例，若想強調自己的優勢和學習動機，建議另外佐證APCS、程式設計競賽或自己規畫開發的APP等實作成果。

不過，私立的技專校院較晚起步規畫審查原則，多校去年才加入行列，遭教師團體爆料「至今只開過一次招生會議」，相關系所網頁仍空白，規畫草率。

技專校院招生策略委員會今年4月舉行國內首場座談會，邀多校大專教授分享他們如何審查學習歷程檔案，並開放高職師生與家長提問。當時與會的高職教師和教師團體代表指出，有私立科技大學主管直言「校內至今開過一次會討論」，就想接軌明年上路的考招新制。

聯合報進一步查閱私立科大教務處網頁，確實有學校去年才召開第一次招生會議，也有學校雖然按教育部規畫設置「選才專案辦公室」，但網頁內容是空白的。

一名私立科大主管坦言，少子化影響私校存活，「招得到新生」才是當務之急，若沒人報考，討論「如何審查學習歷程」也是枉然。

教育部技職司科長陳秋慧則說，各校招生需求不同，有些科大雖對外宣傳「在學習歷程附上各類內容，都符合校方選才標準」，讓部分家長質疑規畫草率，但不代表他們毫無準備。

陳秋慧強調，今年8月前，所有擬透過甄試招收新生的技專校院，都會落實招生大學招生專業化發展計畫。技職司今年8月起也將比照普通大學展開「作伙學：學習歷程檔案審議計畫」，蒐集高二生的學習歷程資料，邀科大教師示範及分享如何審查，並開放親、師、生交流討論。

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